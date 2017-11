Queens of the Stone Age, primera banda confirmada (y primer cabeza de cartel) en Mad Cool 2018

Queens of the Stone Age es la primera banda confirmada, y por envergadura también su primer cabeza de cartel, en la próxima edición de Mad Cool, que se celebra los días 12, 13 y 14 de julio. El grupo de Josh Homme visitará España para presentar su nuevo disco, ‘Villains’, el octavo de su carrera y que ha producido varios buenos singles como ‘The Way You Used to Do’.

Mad Cool ha anunciado recientemente su cambio de recinto. El macrofestival madrileño pasará a celebrarse de la Caja Mágica al nuevo Espacio Mad Cool situado en la zona de Valdebebas – Ifema, en el norte de Madrid y que contará con un espectacular aforo de 80.000 personas. Además se ha anunciado que Mad Cool pasará a albergar siete escenarios en lugar de cinco.

Queens of the Stone Age es una de las bandas de rock duro más aclamadas desde principios de siglo. ‘Villains’ ha sido el primer disco número uno del grupo en Reino Unido y además ha sido top 3 en Estados Unidos y ha producido saludables ventas en todo el mundo. Puedes comentarlo en nuestro foro de Queens of the Stone Age.