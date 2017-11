Triángulo de Amor Bizarro repasarán su debut por su 11º aniversario en un concierto único en Galicia

El primer disco de Triángulo de Amor Bizarro, ya un clásico de indie español, ha cumplido en 2017 su décimo aniversario. El grupo celebrará no este aniversario sino el siguiente, el undécimo, en un concierto único en A Coruña, el 6 de enero, como parte del ciclo de Conciertos Retroalimentación. Las entradas están disponibles en Ticketea.

El concierto será en Playa Club Discoteca de A Coruña, y Triángulo explican este será un “concierto único ya que tocaremos nuestro PRIMER DISCO por primera y última vez para celebrar el 11º aniversario de su lanzamiento”. Prometen en breve “muchas más sorpresas que os iremos contando”.

En 2009, JENESAISPOP escogió el debut de Triángulo como uno de los mejores discos de la década pasada. En la crítica original del disco para este medio, Raúl Guillén escribía que es “un auténtico torbellino de guitarras furiosas, fuzz desbocado y punk salvaje, que te trae a la mente nombres como The Jesus And Mary Chain, The Cramps o My Bloody Valentine, sin perder nunca su instinto asesino para el pop. Pero es que además por fin podemos hablar de un disco autóctono en el que las letras, crípticas e irreverentes, personales y con gancho, son dignas de destacar, [pues] evitan ñoñerías y lugares comunes para meternos el miedo en el cuerpo con una imaginería infantil y adolescente, religiosa y política, violenta y sucia, inquietante y perversa”.

Triángulo editó en 2016 su cuarto trabajo, ‘Salve discordia‘, el tercer mejor disco del año para JENESAISPOP.