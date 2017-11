C. Tangana, Monarchy y Portugal. The Man también ganan premios en Los40 Awards

Para cualquiera que haya seguido a C. Tangana desde sus inicios hasta la actualidad resultará una especie de milagro hecho realidad verle recogiendo un premio de Los 40 Principales en la gala de Los40 Awards, que se han celebrado este viernes en el WiZink Center de Madrid. Pucho ha conseguido lo que una vez se propuso, que la nueva música urbana en España salga del underground. Y precisamente a la escena sumergida en la que se ha criado dedicó anoche su premio a Artista revelación del año. Explicó: “Yo vengo de un mundo que es el underground, no sé si habéis oído hablar de él. Vengo de un mundo que es la música urbana en España. Yo solo soy uno, pero hay mucha gente detrás. Aquí hay gente influyente de la música en España y os invito a que entréis en nuestra escena y que ampliemos un poquito esto. Que haya más mesas el año que viene”.

Por ahora en la gala hubo mesas también para dos grupos destacados del pop alternativo internacional como son Monarchy, que se hicieron con el galardón ‘Grupo LOS40 TRENDING’, y Portugal. The Man, autores de ‘Feel it Still’, que recogieron el premio a ‘Grupo LOS40 Black Jack’. Un grupo por ciento que representa perfectamente el éxito “crossover” (del indie al mainstream) que han realizado varios grupos de nuestro país en los últimos años, como es el caso de Love of Lesbian, al que veíamos recogiendo un premio de Los40 el año pasado en los que también fueron premiados Fangoria, Michael Kiwanuka o Sia.

Más allá de lo “alternativo” (siempre entre comillas), no era en absoluto una posibilidad que ‘Despacito’ no lograra algún tipo de reconocimiento en Los40 Awards y el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee (con Justin Bieber) se agenció el premio a Canción internacional del año, diferenciándose por supuesto del premio a la canción nacional, simplemente descrita como Canción del año, que fue a parar a manos de Morat y Álvaro Soler por ‘Yo contigo, tú conmigo’. Premios tan obvios como el de Vanesa Martín a Artista del año, Ed Sheeran a Artista internacional del año o el de Maluma a Artista latino. Y entre tantas jóvenes estrellas, ahí estaban U2 y Alejandro Sanz recogiendo sendos premios Golden Award por toda su trayectoria, el de los primeros entregado por Penélope Cruz.