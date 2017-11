Jesse Lacey de Brand New asume las acusaciones de abusos sexuales contra él

Jesse Lacey, líder de la banda neoyorquina de rock alternativo Brand New, ha sido acusado de abusos sexuales por una persona en Facebook, quien asegura le “manipuló” y abusó de ella cuando era menor. “Me pedía que posara de determinada manera en lugares y ropa concretos, me hacía de menos y me dejaba claro que mi sexualidad era lo único que yo podía ofrecer”, ha dicho. ”Él sabía que lo que estaba haciendo era ruin, así que me dijo que no me tocaría hasta que cumpliera los 19”. Esta persona explica además que Lacey le forzó a verle “masturbándose en Skype”.

El músico ha reconocido las acusaciones en un post público y ha pedido perdón a todas las personas a las que “he hecho daño”. Lacey habla de una “relación adictiva y dependiente” con el sexo que desarrolló “temprano en su vida” y por la que llegó a tratarse después de serle infiel a la que iba a ser (y sigue siendo) su mujer, a quien honra por haber mantenido, “con paciencia y dignidad”, su matrimonio a flote “a pesar del dolor que le ha causado conocer mi pasado”.

Estas acusaciones contra Jesse Lacey se producen precisamente cuando Brand New vive el momento más dulce de su carrera profesional gracias al éxito de su último disco, ‘Science Fiction’. El álbum, el quinto de la banda, no solo ha logrado el número uno en la lista oficial de Estados Unidos (por primera vez para el grupo) sino que es uno de los discos mejor valorados de 2017 según Metacritic. Concretamente, el cuarto, con una media de 88 sobre 100.