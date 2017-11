‘I Love L.A.’, la oda de Starcrawler a la cultura yanqui más trashy

En el pasado Primavera Club una de las propuestas estrella eran Starcrawler, una joven banda formada inicialmente por dos compañeros de instituto: Arrow DeWilde, it-girl de Instagram –aunque alejada de los cánones estéticos más prototípicos, hija de la famosa fotógrafa Autumn De Wilde y el batería Aaron Sperske (Beachwood Sparks, Father John Misty)– y el guitarrista Henri Cash. Austin Smith y Tim Franco se unieron después como sección rítmica para terminar de conformar Starcrawler.

Tras varios singles en los que mostraron que su abanico de influencias oscila entre el post-grunge de L7, el metal de Black Sabbath y un punk rock entre la sofisticación de Yeah Yeah Yeahs y el punto primitivo de The Cramps, Starcrawler comenzaron a grabar su álbum de debut a las órdenes de nada menos que Ryan Adams. Hoy ese disco ya es una realidad: bautizado como el grupo, lo publica Rough Trade el próximo 19 de enero y, curiosamente, no incluye su primer single, ‘Ants’.

Sí estará ‘I Love L.A.’, nuevo single del grupo. Como bien especifica su nada irónico título, es un himno punk rock a la capital de California. Después de una escena delirante en el establecimiento de donuts en el que el cuarteto “trabaja” (muy fans del vaso “No soy –de soja, suponemos– hippies”), Arrow y sus colegas despliegan su peculiar glamour por parkings y tiendas de pelucas.

Tracklist de ‘Starcrawler’:

1. Train

2. Love’s Gone Again

3. I Love LA

4. Different Angles

5. Chicken Woman

6. Pussy Tower

7. Full of Pride

8. Let Her Be

9.Tears

10. What I Want