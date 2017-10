Quién es quién en Primavera Club 2017 (Parte 1 de 2)

Esta semana –entre el viernes 20 y el domingo 22 de octubre– se desarrolla en Barcelona y –por primera vez en 5 años– Madrid una nueva edición de Primavera Club, certamen otoñal organizado por los promotores de Primavera Sound y que ya se ha afianzado como un vivero de promesas que podrían dar el salto a un escalafón más elevado.

Este año, exceptuando a Amber Coffman –ex-miembro de Dirty Projectors–, Blanck Mass –proyecto en solitario de Benjamin John Power del dúo Fuck Buttons– y, quizá, Gabriel Garzón-Montano –del que hemos hablado repetidamente–, se hace imprescindible una guía para saber quién es quién en el amplio y diverso cartel de Primavera Club 2017. En este especial dividido en dos partes, presentamos 20 nombres que creemos merece la pena destacar, indicando el día, la hora y el lugar en el que actúan den cada ciudad. Atención, porque puede haber más de un flechazo.

Cor Blanc

El nuevo fichaje del interesante sello Luup Records, que ya nos haya descubierto a Pavvla y Museless en los últimos tiempos, es este dúo formado por Mireia Bernat y Sergi Serra Mir que en canciones preciosas como ‘Alice’ y la reciente ‘Inharmonics’ demuestran tener buena mano para conjugar folktrónica y dreampop.

Madrid: Viernes 20 octubre, El Cielo de Barceló, 19:45h

Barcelona: Sábado 21 octubre, Centre Cultural Albareda, 12:00h

DBFC

“DBFC no es un grupo, es un club. (…) DBFC renuncian a elegir entre hacer discos de baile o discos de rock”. Es decir, hacen ambas cosas a la vez. El proyecto formado por el músico de Manchester David Shaw y el productor de Burdeos Dombrance le dan tanto al kraut y el space rock como al house y el french touch en las canciones de ‘Jenks’, su primer disco. Sea lo que sea, es enormemente atractivo.

Madrid: Sábado 21 octubre, Teatro Barceló, 20:10h

Barcelona: Viernes 20 octubre, Sala Apolo, 00:00h

Girl Ray

La cantera británica del pop de guitarras, por fortuna, nos sigue deparando sorpresas tan agradables como Girl Ray. En sintonía con proyectos recientes como The Big Moon o Dream Wife aunque con cierta querencia por el doo-wop y hasta The Carpenters, este trío femenino del norte de Londres es capaz de crear canciones tan encantadoras como ‘Stupid Things’ o ‘Just Like That’, incluidas en su debut ‘Earl Grey’, publicado el pasado agosto.

Barcelona: Viernes 20 octubre, La [2] de Apolo, 23:30h

Intana

Ya hablábamos de este grupo barcelonés unas semanas atrás, cuando los seleccionábamos como una de las joyas escondidas de un festival veraniego. Pero ahora el cuarteto comandado por la sugerente voz de Núria Moliner ya tiene entre sus manos su primer LP, un disco homónimo en el que se devanean entre el rock de raíz americana, entre Jesse Sykes y los Mazzy Star más terrenales.

Barcelona: Domingo 22 octubre, Sala Apolo, 20:00h

Jakuzi

¿Tecnopop turco con clips de inspiración vaporwave? Sí, existe y no solo eso, sino que además, mola. Avalados para el resto del mundo por City Slang (Lambchop, Noga Erez…), han publicado este año su debut ‘Fantezi Müzik’ y, a tenor de las cifras de reproducción de sus canciones en Spotify, deben ser bastante importantes en su país. Nosotros no entendemos una mierda de lo que dicen, pero Jakuzi nos gusta.

Madrid: Viernes 20 octubre, El Cielo de Barceló, 22:00h

Barcelona: Sábado 21 octubre, La [2] de Apolo, 02:00h

Marina Herlop

El pianista y escritor James Rhodes, además de ser una estrella de la música clásica, tiene su propio sello discográfico, Instrumental Records. Y su primera referencia ha sido ‘Nanook’, el primer disco de una interesantísima pianista barcelonesa llamada Marina Herlop. Sus canciones, repletas de lirismo, están escritas en una lengua inventada, sonidos que emplea simplemente para guiar la melodía vocal como un instrumento que complementa al piano. Su propuesta, que muy acertadamente se ha definido a medio camino de Joanna Newsom y James Blake, podría ser una de las grandes sorpresas del certamen.

Barcelona: Domingo 22 octubre, Centre Cultural Albareda, 12:00h

PAULi.

Colaborador como director musical, batería o productor de nombres tan significativos como FKA Twigs, Damon Albarn, Jamie xx, Pauli LoveJoy (anteriormente conocido como The PSM) posee su propia carrera en solitario bajo su nombre de pila tuneado. Su único disco, el EP ‘The Idea of Tomorrow’, es un disco elegante en el que soul y R&B contemporáneos se conjugan con una estética elegante y poética.



Madrid: Sábado 21 octubre, El Cielo de Barceló, 20:40h

Barcelona: Viernes 20 octubre, Sala Apolo, 22:30h

Poolshake

Si te fascinan The Zephyr Bones o Baywaves, este cuarteto murciano puede ser tu próxima banda de referencia. Después de publicar en 2016 el EP ‘Phantom’ algo más impersonal, este año Poolshake se han desmarcado con estupendos singles como ‘Golden Smoothie’ y ‘Seventies Sugar Dream’, ganándose un espacio entre los seguidores del psicopop retrorock, onda Ariel Pink, Mac DeMarco, Connan Mockasin…

Madrid: Domingo 22 octubre, Sala Joy Eslava, 19:00h

Barcelona: Sábado 21 octubre, Sala Apolo, 20:15h

Starcrawler

Cuando uno ve los vídeos de este grupo de Los Ángeles no tiene duda de que va a ser grande. Y no lo digo porque estén comandados por Arrow DeWilde, la hija de la gran fotógrafa del rock Autumn DeWilde y el batería Aaron Sperske (Beachwood Sparks, Father John Misty)… bueno, sí, en realidad serán grandes por ella. Pero no solo porque antes de cumplir 18 ya fuera una celebridad de Instagram, gracias a su particular aura y sus amistades, sino porque en sus imprevisibles directos demuestra la imagen, la actitud y la energía necesarias para no dejar indiferente a nadie con sus certeros singles de punk rock agresivo. Ya trabajan, con Ryan Adams a los mandos de la producción, en su primer disco largo.

Madrid: Domingo 22 octubre, Sala Joy Eslava, 21:00h

Barcelona: Viernes 20 octubre, Sala Apolo, 21:15h

Smerz

El electropop de este dúo femenino originario de Oslo ha obtenido el respaldo de nada menos que el influyente Richard Russell: XL Recordings ha reeditado este verano su primer EP, ‘Okey’, que contiene su tema más popular, ‘Because’. Pronto llegará su segunda referencia, que incluirá los recientes ‘Oh My My’ y ‘No Harm’, influenciados tanto por el hip hop o el R&B más experimental como por ese pop gélido y minimalista tan escandinavo.



Madrid: Viernes 20 octubre, Teatro Barceló, 19:10h

Barcelona: Sábado 21 octubre, Sala Apolo, 21:15h

Yellow Days

Al escucharle, es evidente que este mozalbete británico de apenas 18 años es la prueba viviente de que King Krule es uno de los artistas más influyentes de los últimos tiempos. Pero afortunadamente para el propio George Van Den Broek (y también para nosotros), es mucho más que eso. La carismática voz y ese particular sonido de guitarra de canciones como ‘Your Hand Holding Mine’ o ‘Gap In The Clouds’ (de su primer EP ‘Harmless Melodies’), entre el soul y la psicodelia, le convierten en una especie de Al Green puesto de ácido que promete mucho y muy bueno.

Madrid: Domingo 22 octubre, Sala Joy Eslava, 22:15h

Barcelona: Sábado 21 octubre, Sala Apolo, 22:00h