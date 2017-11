La canción del día: Perapertú maridan Future Islands y africanismo en ‘En Dakar’, avance de su álbum debut

Hoy presentamos un estreno importante: el grupo madrileño Perapertú acaba de anunciar la próxima publicación de su álbum de debut ‘Miramar’ el próximo 16 de febrero. Se trata del primer disco largo de esta banda que surgió de las cenizas de Sector de Agitadas, un interesante proyecto que remitía a la faz más underground de La Movida y el pop de los 80. En 2015 Perapertú publicaban un primer single repleto de ecos a Aztec Camera y Ciudad Jardín, a la vez que actuaban en el siempre selecto Madrid Popfest, y parecían haber dado un paso atrás después.

Sin embargo, parece que estaban preparando sus nuevas canciones y madurando su sonido, una evolución sorprendente que presentamos aquí. ‘En Dakar’ es el primer avance de ese ‘Miramar’ y da buena muestra de que Perapertú no se han instalado en su nostalgia de los 80. Curiosamente, la influencia afro que ya presentaban anteriormente persiste en lo lírico, con esa historia dedicada a Gorée, una isla a pocas millas de la capital de Senegal que se ha convertido en uno de los pocos lugares del mundo con un bosque de baobabs, un árbol con propiedades sorprendentes. Sin embargo, en lo musical, Perapertú parecen haberse movido hacia un espacio distinto que ya dejaron atisbar en ‘Tan gratuito‘: guitarras más desaliñadas y un mayor peso de los sintetizadores –bastante ‘Dancing In The Dark’ en este caso– y el bajo, en un sonido que remite al de los New Order más afterpunk o incluso los aclamados Future Islands. Hasta la voz de Ahmed suena más expresiva y liberada que nunca.

Os dejamos con las palabras que el grupo nos deja sobre canción y vídeo, otra maravilla del collage en movimiento realizada por Murciano Total:

“Gorée (en castellano, Gorea) es una isla situada a pocas millas de Dakar, la capital de Senegal. Pequeña en superficie, con cerca de 80 hectáreas, el lugar lleva consigo una infamia enorme: durante siglos, Gorée fue uno de los puntos clave del tráfico de esclavos. Y uno de sus edificios más notables, el Fuerte de Estrées (actualmente, un museo), fue más adelante una prisión en la que numerosos activistas perdieron la libertad y, a veces, la vida.

Aunque Antoine de Saint-Exupery no le tuviese ningún cariño (recordemos que pueden destruir un asteroide en pocas semanas), el baobab africano es una prodigiosa forma de vida. Su tamaño es inmenso, su fruto y sus hojas son comestibles y su presencia representa la esperanza tanto para los animales como para los seres humanos: allá donde hay un baobab, hay agua. Su importancia cultural, además, es considerable, y muchas tradiciones le adjudican orígenes sobrenaturales.

Gorée y el baobab son dos imágenes que aparecen en la letra de ‘En Dakar’, la canción que Perapertú ha elegido como primer sencillo de Miramar, su primer disco largo. En el álbum, que El Genio Equivocado publicará el 16 de febrero, se narran muchos viajes a lugares insólitos, y ‘En Dakar’ es la forma perfecta para iniciar el itinerario: aunque los teclados, las guitarras y la voz suenen como un espejismo, todo lo que se cuenta en esta canción es rigurosamente cierto. El videoclip del tema, obra de Murciano Total, lo resume muy bien: tal vez haga falta soñar mucho para ver cómo la isla de los esclavos se hunde en el mar, pero los baobabs siguen creciendo.”