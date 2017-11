Fall Out Boy quieren su trozo del pastel caribeño en ‘Hold Me Tight, or Don’t’

Vuelve Fall Out Boy, aquel grupo de emo-rock que triunfó enormemente a finales de la década pasada con canciones como ‘Sugar We’re Going Down’ o ‘Dance, Dance’ y más tarde también con canciones como ‘Centuries’; y cuya carrera, por cierto, sigue en plena forma, como han demostrado las saludables ventas de su último disco, ‘American Beauty/American Psycho’, editado en 2015 y que despachó un millón de copias en Estados Unidos.

Los de Pete Wentz habían anunciado nuevo disco para el 19 de enero, un ‘M A N I A’ que se ha presentado hasta ahora con dos singles, el rockero ‘The Last of the Real Ones’ (en el estilo de los Foo Fighters más pop) y ‘Young and Menace’, que además de ser más pop todavía contenía una extraña referencia a ‘Oops!…I Did it Again’. Y ahora sorprenden más todavía con un single de ritmo caribeño, ‘Hold Me Tight or Don’t, que remite ligeramente a los experimentos hawaianos de Arcade Fire y nos recuerda que incluso U2 se ha atrevido últimamente a la moda tropical.

El vídeo de ‘Hold Me Tight, or Don’t’ está ambientado en el Día de los Muertos, y aunque llega un poco tarde de Halloween, se entiende la intención. El grupo dice que espera “despertar a los muertos” para que baile este ritmo en el que no faltan las percusiones de marimba habituales de este tipo de producciones pop.