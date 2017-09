U2 se apuntan a la moda tropical y llaman a Kygo para una remezcla de su nuevo single

U2 se han quedado muy lejos de impresionar con su nuevo single, ‘You’re the Best Thing About Me’, que se estrenaba la semana pasada y es el primer avance oficial de su nuevo disco, ‘Songs of Experience’, que sale el 1 de diciembre a modo de complemento de su álbum anterior, ‘Songs of Innocence’.

En tanto llega este disco a las tiendas, U2 ha tenido la idea de llamar a uno de los productores de moda para que haga una remezcla de ‘You’re the Best Thing About Me’. Kygo, uno de los principales responsables de que en la radio solo suene tropical house últimamente, no necesitaba ni de lejos aceptar este trabajo (sus vertiginosas cifras en Spotify hablan por sí mismas) pero lo ha hecho y el resultado ya está disponible en streaming.

¿Cómo suena ‘You’re the Best Thing About Me’ a través del prisma de Kygo? No estamos ante una remezcla de la canción totalmente “para clubs”: la impronta discotequera del productor noruego está presente, pero también lo siguen estando las guitarras y melodías de U2. Esto es básicamente el single de U2 si lo hubiera producido Kygo de primeras. Suena más contemporánea y “radio-friendly”, pero como dice el dicho, aunque la mona se vista de seda…