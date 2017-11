El Último Vecino, a gorgorito limpio en ‘Dónde estás ahora’

El Último Vecino, proyecto retrofuturista que ha publicado dos discos ochenteros como el debut homónimo de 2013 y ‘Voces‘ (2016), no se ha retirado finalmente, y publicará en febrero su nuevo disco, adelantado por el single ‘Dónde estás ahora’. Foto: LaPanteraRusa.

La canción llegará esta noche a las 0.00 a las plataformas de streaming, pero se estrenó anoche en Los 40 Trending, el programa de Los 40 Principales de Arturo Paniagua. Puede escucharse, por tanto, en el podcast del 22 de noviembre de este programa, en concreto a partir del minuto 16. El tracklist y la portada del largo aún no se han dado a conocer.

‘Dónde estás ahora’ es una canción de letra corta, muy uptempo, de base electrónica lo-fi, sintetizadores con la magia de los 80 y acordes aún en la onda de The Smiths y The Drums. Sobre todo viene caracterizada por unos significativos gorgoritos, definitivamente cercanos al Morrissey más histriónico. Al fin y al cabo, el proyecto de Gerard ya había utilizado ‘Some Girls Are Bigger than Others’ en su adaptación de ‘Mi chulo’ de La Zowi. Seguro que sus seguidores no está decepcionados ante este nuevo paso, continuista al fin y al cabo, pero contagioso como siempre.

Os dejamos con los dos teasers que se habían dado a conocer, en los que se habla un poco en clave sobre el inminente disco y sobre cómo escribir el nombre de la canción.