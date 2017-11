La canción del día: El Último Vecino busca el peligro y lo encuentra en el vídeo de ‘Dónde estás ahora’

Uno de los primeros lanzamientos de 2018 será el nuevo disco de El Último Vecino, el proyecto de pop ochentero lo-fi de Gerard Alegre Dòria, que se publica el próximo mes de febrero. El disco sucederá a ‘Voces‘, uno de los mejores discos de 2016, del que se desprendieron singles como ‘Antes de conocerme’ o ‘Mi escriba’.

El primer avance de este nuevo disco, cuyo título no se ha revelado todavía, es la dramática -y sorprendente por las modulaciones en falsete de Gerard- ‘Donde estás ahora’, estrenada este jueves en Los40 Trending y que hoy viernes llega a las plataformas de streaming y a Youtube mediante un videoclip dirigido por Freemasons. La estética VHS sigue alimentando la obra visual de El Último Vecino, ahora para presentarnos a un Gerard que busca a una persona desesperadamente por toda la ciudad, hasta que la encuentra y con, ella, las consecuencias.

Aunque la letra de ‘Dónde estás ahora’ es lo suficientemente ambigua como para que cada uno haga su interpretación personal (“no es que el tiempo vuele bajo, es que no mereces tanto” es una frase un tanto críptica, pero quizá por eso esconda multitud de significados), no es ambiguo el sonido de una canción que vuelve a beber de los Smiths y quizá, de manera más notable, de The Cure, por ejemplo en la humedad de sus punteos de guitarra, que remitirían a ‘Disintegration’. No, su excelente versión de La Zowi no era pista de lo que estaba por venir… al menos, que sepamos.