El Último Vecino sobre su versión de la “trap queen” La Zowi: “Es la canción más triste que he oído últimamente”

El Último Vecino, que publicaba uno de los mejores discos de 2016, ‘Voces‘, vuelve con un single que es una versión, pero no es una versión cualquiera. Gerard Alegre Dòria ha escogido uno de los hits en Youtube de La Zowi, una de los mayores exponentes de La Vendición Records, la plataforma en que Khaled, Kaydy Cain y Yung Beef de PXXR GVNG ahora continuarán su carrera como Los Santos (el 7 de abril se presentan con un concierto en Barcelona).

El Último Vecino explica por qué le ha llegado tanto esta canción de melodía tristona que, no obstante, espeta “como te pases te rajo la cara”. Estas son sus declaraciones sobre la adaptación ‘Mi chulo’: “La canción más triste que he escuchado últimamente se me plantó delante mío en uno de los peores momentos de mi vida;sin novia y sin mi mejor amigo”. Su versión intercala fragmentos de un tema propio y de otro de los Smiths, ‘Some Girls Are Bigger than Others’. La original tiene casi 300.000 reproducciones en Youtube.

El Último Vecino actúa el 11 de marzo en Espai Vapor y el 15 de marzo en Let’s Festival. También estará en Perú en Nebula Club los primeros días de junio y anuncia que se avecinan conciertos en Madrid, Valencia y Barcelona, así como más fechas en Latinoamérica.