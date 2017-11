Khalid, Superorganism, Billie Eilish, Sigrid… entre los 15 candidatos a BBC Sound of 2018

BBC ha desvelado los quince artistas que competirán por ser el “sonido de 2018”. Entre los artistas que han ganado esta apuesta previamente encontramos a Adele, Sam Smith y Michael Kiwanuka y entre los que no, también a Lady Gaga, Chance the Rapper, Florence + the Machine o Rag’n’Bone Man. Es un divertimento intentar adivinar quién de los quince candidatos se llevará el gato al gua el año que viene, gane o no.

Los quince finalistas de BBC Sound of 2018 son, en orden alfabético, Alma, Billie Eilish (foto), IAMDDB, Jade Bird, Khalid, Lewis Capaldi, Not3s, Nilufer Yanya, Pale Waves, Rex Orange County, Sigrid, Sam Fender, Superorganism, Tom Walker, Yaeji, Yxng Bane. De todos ellos, Khalid posiblemente es el que más futuro tenga al margen de las nominaciones, pues las cifras en streaming de su debut son espectaculares y además este año ha ganado el VMA a Artista revelación.

En enero se darán a conocer los cinco artistas que optarán por hacerse con el reconocimiento de BBC Sound of, uno de los más prestigiosos de la industria musical, pues suele acertar en cuanto al artista que más dará que hablar al año siguiente (aunque en 2017 no acertaron con Ray BLK). Cada día a partir del 8 de enero se revelará un nombre nuevo hasta llegar al primero el 12 de enero.