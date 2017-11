Joe Crepúsculo / Las nanas

Sorpresa, sorpresa: Joe Crepúsculo se suma al carro de los músicos que disfrutan actuando para niños de padres enteradillos que proyectamos nuestros gustos en ellos, aunque prefieran ‘Despacito’, ‘Shape of You’ o ‘Súbeme la radio’ (o peor aún: ‘Súbeme de copas‘). No, es broma. ‘Las nanas‘ no va de eso en absoluto. En realidad esta deliciosa curiosidad son 12 canciones breves –fugaces, en realidad: el disco dura 16 minutos– que, sí, giran en torno a la idea de un acto cotidiano como irse a dormir. Pero no necesariamente son canciones bobas que repiten melodías facilonas o letras sobre colores, nubes y soñar cosas cuquis ni nada por el estilo. Porque hablamos de un artista que hace dos días dedicaba una canción a las piscinas municipales con bar o evocaba la maldad en los ojos rojos de un conejo, ¿recordáis?

‘Las nanas’ indaga en camas, sábanas, pijamas (y eso incluye fiestas de), estrellas, cuentos y sueños con cierto espíritu naíf (lo de “te arroparé como no has visto arropar” en ‘Te arroparé’ o lo de “cuando uno sueña no hace daño a nadie” en ‘Soñando’ es puro amor). Pero también con cierto halo de misterio, oscuridad y hasta terror (hay un monstruo que vive en una cueva, un hospital bajo la cama con enfermos que intentan contagiar, alguien que quiere entrar por tu ventana, ese personaje que casi parece Rajoy en ‘Vamos‘…) que busca la complicidad con el adulto o, más bien, el adulto que aún conserva en algún lugar al niño que fue.

Musicalmente, ‘Las nanas’ es sobre todo un disco de pop, con un sonido muy particular –aunque se edita ahora, se grabó años atrás, apostaría a que en algún momento entre ‘Chill Out‘ y ‘El caldero‘– y que va directo al grano: estrofa-estribillo-estrofa-estribillo y next. Así, Crepus consigue una buena colección de ganchos que remite al espíritu urgente del genial ‘Supercrepus‘ que no es exactamente una rareza para completistas. Porque ‘Las nanas’ no es una anécdota, sino un disco-concepto precioso (eso incluye también su portada, obra de Cristina Daura) que respeta profundamente la inteligencia de los niños –asumiendo que sabrán ver el humor de llamarles “rata” y enfrentarse a las pesadillas que plantea sin tapujos– y estimula su imaginación con un punto surrealista. Paradójicamente, ‘Las nanas’ no es para niños que se van a dormir, sino para niños despiertos y adultos somnolientos que escogen irse a la cama con una sonrisa y cierta incertidumbre.

Joe Crepúsculo actúa este jueves 30 de noviembre en la sala Sidecar de Barcelona, el 16 de diciembre en la sala R.E.M. de Murcia y el 22 de diciembre en el Gran Café de León.

Calificación: 7,3/10

Lo mejor: ‘Pesadilla’, ‘Te arroparé’, ‘Fiesta de pijamas’, ‘Aldebarán’, ‘La luz de la noche’, su portada.

Te gustará si: eres un niño despierto o un adulto que lo fue y aún conserva algo de aquel.

Escúchalo: Spotify