Joe Crepúsculo / Chill Out

Con Joe Crepúsculo nunca se ha sabido qué es en serio y qué es broma. ¿Se parece aposta el estribillo de ‘Siento que muero’ al de ‘Clavado en un bar’ de Maná? ¿Será coña también abrir su disco con una de las peores canciones del mismo y además dedicarle un vídeo? ¿Es la nueva vuelta de tuerca a un proyecto que parece más preocupado por aturdir al público que por ser bueno y perdurar en el tiempo? Es todo tan confuso que lo mejor igual es tomárselo todo en serio. Al fin y al cabo, no se puede contar tres veces un chiste, y si tú fueras su ex, la destinataria de sus canciones, y conocieras a Joe Crepúsculo desde hace un año, es decir, si ya le tuvieras cogido el punto como persona, seguro que te tomarías muy en serio las letras de ‘Cárcel del amor’, ‘Si no te beso’ y ‘Noche eterna’. Sí, aunque te las hubiera escrito para reírse.



‘Chill Out’ empieza con canciones que dejan un tanto indiferente, haciendo pensar que no sonará en él nada ni la mitad de sucio y decadente que ‘Suena brillante’ de ‘Escuela de zebras‘ ni tan pegadizo como ‘El día de las medusas’ de ‘Supercrepus‘. Pero la cosa va mejorando según van sonando más canciones. El tema estrella es ‘Ritmo mágico’ (“Baila bajo el mar, que las palabras siempre son para estorbar. Con este ritmo que nos une a los dos, todo podría ser mejor”), que incluye campanas (¡bien!) y a la zaga le van ‘Diriri dararara’, un posible homenaje a Whigfield, o la sabiduría de ‘Todo lo bello es gratis’, guitarra española mediante.

La muerte sigue apareciendo en algunas pistas y el tema siniestro le va bastante bien a su voz (‘Cráneo’), al tiempo que Joel, cual Raphael, va incorporando himnos de autoafirmación entrelíneas (“soy como soy

y no me importa haberla cagado”, canta en ‘Una paloma atraviesa el fuego’). Al cierre del disco, aún tiene tiempo de sorprender con el blues/gospel ‘Momentos bestias’. Así que no, este no es el típico tercer álbum que entierra a su intérprete.

Calificación: 6,5/10

Lo mejor: ‘Ritmo mágico’, ‘Diriri dararara’, ‘Momentos bestias’

Te gustará si te gustan: los dos anteriores

Escúchalo: en MySpace.

