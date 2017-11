5 nominaciones inesperadas en las categorías menores de los Grammy

La nominación de ‘Melodrama’ a Mejor disco en los Grammy es la mayor sorpresa que nos han dejado últimamente los premios, que se entregan el 28 de enero. Pero hay más y muy interesantes rebuscando en las nominaciones menores: Perfume Genius está nominado y también Diego El Cigala. Estas son 5 nominaciones inesperadas. Puedes consultar el resto aquí.

Perfume Genius compite por los mejores ingenieros

‘No Shape‘ de Perfume Genius es uno de los mejores discos del año, y aunque no ha conseguido colarse en ninguna categoría importante, por lo menos sí aspira a la de Disco con mejores ingenieros. Compite contra dos pesos pesados, Roger Waters con ‘Is This The Life We Really Want?’ y Bruno Mars con ’24K Magic’, además de contra ‘Every Where is Some Where’ de K. Flay y ‘Natural Conclusion’ de Rose Cousins. Mike Hadreas ha agradecido el trabajo de sus ingenieros, Shawn Everett y John Lorge, en Twitter.

“No Shape” is nominated for a Grammy for ‘Best Engineered Album’ and it deserves it 100x! So thankful to have the wizardbrains of @pawnpawntbp and @josephlorge helping to shape and build the world of our album. WONDERFUL WONDERFUL WONDERFUL 👁🌹👁 — Perfume Genius (@perfumegenius) 29 de noviembre de 2017

Diego el Cigala aspira a un premio latino

El cantaor gitano, que por cierto tiene nacionalidad dominicana desde 2014, y además ha sido protagonista de uno de los mejores memes que se han visto recientemente, ha ganado varios Grammys latinos durante su carrera y ahora aspira a un Grammy anglosajón gracias a su disco ‘Indestructible’. Compite en la categoría de Mejor disco latino tropical contra ‘Albita’ de Albita, ‘Art of the Arrangement’ de Doug Beavers, ‘Salsa Big Band’ de Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta y ‘Gente valiente’ de Silvestre Dangond.

Carrie Fisher podría recibir un Grammy póstumo

La fallecida actriz aparece curiosamente entre las nominadas a Mejor disco hablado por el audiolibro de ‘El diario de la princesa’, que recopila los diarios personales que escribió durante el rodaje de ‘La guerra de las galaxias’ y que narraron Fisher y su hija Billie Lourd. Se las verá contra Neil Degrasse Tyson, Bruce Springsteen, Shelly Peiken y Bernie Sanders. Es la misma categoría por la que Hillary Clinton ganó 1 Grammy en 1997, aunque a ella le supera Barack Obama con 2.

The xx compiten con un remix

El grupo autor de ‘I See You‘ mandó su disco a algunas categorías importantes, como las de Mejor disco pop o Mejor disco alternativo. Sin embargo han tenido que conformarse con una mención en una categoría menor, la de Mejor remezcla gracias a ‘A Violent Noise’ en su remix de Four Tet. El resto de nominados son ‘Can’t Let You Go’ de Loleatta Holloway remezclada por Louie Vega, ‘Funk O’ de Funk’ de Bobby Rush remezclada por SMLE, ‘Undercover’ de Kehlani remezclada por Adventure Club y ‘You Move’ de Depeche Mode remezclada por Latroit.

Jain está nominada a Mejor vídeo

Aunque la mayor sorpresa para nosotros es que la productora catalana CANADA esté nominada en esta categoría por su vídeo para Beck (‘Up All Night’), no hay que pasar por alto que también la francesa Jain, quien el año pasado debutaba con un estupendo disco, se ha colado también entre las nominaciones de los Grammy gracias al vídeo de ‘Makeba’. ¿Tiene posibilidades de Jain no solo de ganar a Beck sino también frente a Kendrick Lamar (‘HUMBLE.’), Jay-Z (‘The Story of O.J.’) y Logic (‘1-800-273-8255’)?