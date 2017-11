Lorde competirá por el Mejor disco en los Grammy; Lana Del Rey y Luis Fonsi, también nominados

Los Grammy han revelado este mediodía sus nominaciones para los premios de 2018 y hay sorpresas: Lorde competirá en la categoría más importante, la de Disco del año, contra Bruno Mars, Jay-Z, Kendrick Lamar y Childish Gambino. Por su parte, ‘Despacito’, que evidentemente ha sido la canción del año, competirá en esta categoría, aparte de en Grabación del año y en Mejor dúo.

Aspiran a Mejor álbum de pop vocal Lana Del Rey, Coldplay, Lady Gaga, Imagine Dragons, Kesha y Ed Sheeran.

*en elaboración

Disco del año

Lorde / Melodrama

Bruno Mars / 24k Magic

Jay-Z / 4:44

Kendrick Lamar / DAMN.

Childish Gambino / “Awaken My Love!”

Grabación del año

Childish Gambino / Redbone

Luis Fonsi / Despacito

Jay-Z / The Story of O-J

Kendrick Lamar / HUMBLE.

Bruno Mars / 24k Magic

Canción del año

Luis Fonsi, Daddy Yankee ft Justin Bieber / Despacito

Jay-Z / 4:44

Julia Michaels / Issues

Logic / 1-800-273-8255

Bruno Mars / That’s What I Like

Mejor álbum pop vocal:

Kaleidoscope EP, Coldplay

Lust for Life, Lana Del Rey

Evolve, Imagine Dragons

Rainbow, Kesha

Joanne, Lady Gaga

Divide, Ed Sheeran

Mejor actuación pop solista:

Love So Soft, Kelly Clarkson

Praying, Kesha

Million Reasons, Lady Gaga

What About Us, P!nk

Shape of You, Ed Sheeran

Mejor actuación pop en dúo:

Something Just Like This, The Chainsmokers & Coldplay

Despacito, Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber

Thunder, Imagine Dragons

Feel It Still, Portugal. The Man

Stay, Zedd & Alessia Car