Jorja Smith gana el Brit revelación que concede la crítica

Jorja Smith, una joven de 20 años que se ha popularizado sobre todo por aparecer en el multimillonario ‘More Life‘ que este año ha editado Drake, es la ganadora del Brit revelación que concede la crítica, el Critics Choice en el que el público no puede votar y que se anuncia 2 meses antes de la ceremonia. La cantante era una de las tres nominadas junto a Mabel y Stefflon Don, pero finalmente ha sido ella quien se ha hecho con este galardón que cuando eran desconocidos ganaron Adele, Emeli Sandé, Sam Smith y Rag’n’Bone Man. Sus declaraciones han sido: “No me lo puedo creer. Ha sido un 2017 inolvidable, en el que he cumplido muchos de mis sueños y esta es una manera muy especial de finalizar el año. Y ser parte de una lista de nominados en la que solo hay mujeres, junto a Mabel y Stefflon Don, lo hace todavía mejor. Hay mucho por venir en 2018 y haré todo lo que pueda para que también sea un año memorable”.

Jorja Smith publicaba su primer EP ‘Project 11’ en noviembre del año pasado. Allí incluía canciones como ‘Carry Me Home’, si bien ha sido este 2017 cuando ha despuntado de veras con la edición de ‘On My Mind’, un tema que ha logrado escalar el top 75 de las listas británicas, dejando atrás hits primigenios como ‘Where Did I Go’ o ‘Blue Lights’.

El sonido de Jorja Smith se sitúa entre el revival del drum&bass noventero, tan popular en Reino Unido durante los 90, el R&B, la música urbana y un puntito jazzy. Fans tanto de Amy Winehouse como de Rudimental pueden encontrar algo que les guste entre sus temas editados hasta la fecha. Su nombre ya sonó cuando fue nominada al BBC Sound of 2017.