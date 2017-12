Bryan Singer, despedido del rodaje del biopic de Freddie Mercury

El director Bryan Singer ha sido despedido por FOX del rodaje de ‘Bohemian Rhapsody’, el biopic sobre Freddie Mercury, confirma The Hollywood Reporter. FOX habría decidido marchar a Singer después de que este se ausentara varios días de rodaje, teniendo que detener la producción de la película el pasado 1 de diciembre por “indisponibilidad inesperada” del director, y sobre todo después de que Singer no regresara a producción tras Acción de Gracias, decidiendo fulminarle por comportamiento no profesional. Singer asegura que pidió a FOX unos días libres para visitar a uno de sus padres a Estados Unidos, ya que que sufre problemas de salud, y que el estudio se negó, pero que para él la salud de su familia es lo primero.

Durante el rodaje, informa The Hollywood Reporter que el actor Rami Malek, quien interpreta a Mercury en la película, se quejó varias veces a la productora por la poca profesionalidad del director. Según la fuente, Singer y Malek mantuvieron una relación tensa durante el rodaje, hasta el punto que Singer llegó a lanzarle al actor un objeto, si bien su mala relación nunca llegó a las manos, según la fuente citada. Singer niega que su tensión con Malek haya influido en su despido y defiende que hasta antes de Acción de Gracias ambos habían logrado “dejar a un lado sus deferencias” por el bien de la película.

En un comunicado, Singer afirma que ‘Bohemian Rhapsody’ es un proyecto que le apasiona, y describe su versión de los hechos: “a menos de tres semanas de que terminase el rodaje, pedí a Fox tiempo libre para volver a Estados Unidos para ver a uno de mis padres, que sufre graves problemas de salud. Esta ha sido una experiencia muy difícil y que ha terminado afectando seriamente a mi propia salud. Desafortunadamente, el estudio no ha querido ayudarme y ha prescindido de mis servicios. Esto no ha sido decisión mía y ha estado fuera de mi control”.