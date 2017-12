Lana Del Rey y Father John Misty, en el nuevo disco de Jonathan Wilson

Lana Del Rey es una de las artistas invitadas en ‘Rare Birds’, el nuevo disco de Jonathan Wilson. El músico de Laurel Canyon ha aparecido recientemente en ‘Pure Comedy’, el último trabajo de Father John Misty, y precisamente Josh Tillman es otro de los músicos invitados en este ‘Rare Birds’ que sale el 2 de marzo y en el que también han colaborado el veterano músico Laraaji (conocido por su trabajo en el ámbito del ambient y la new age) y la banda de pop de Brooklyn Lucius.

Wilson debutó en 2011 con un notable disco de folk-rock que fue aclamado por la crítica, ‘Gentle Spirit‘, al que en 2013 sucedería con ‘Fanfare‘. El primer adelanto de ‘Rare Birds’ es ‘Over the Midnight’, muy apta para fans de The War on Drugs y que se presenta con un psicodélico vídeo animado por ordenador.

Como Tillman, la autora de ‘Lust for Life‘ ha sido recientemente nominada a un Grammy por este mismo álbum, del que se han desprendido grandes canciones como ‘Love’, ’13 Beaches’ o la reciente canción del día en nuestro site, ‘Tomorrow Never Came’ junto a Sean Lennon.

‘Rare Birds’:

01 Trafalgar Square

02 Me

03 Over the Midnight

04 There’s a Light

05 Sunset Boulevard

06 Rarebirds

07 49 Hair Flips ft. Father John Misty

08 Miriam Montague

09 Loving You

10 Living With Myself ft. Lana Del Rey

11 Hard to Get Over

12 Hi Ho the Righteous

13 Mulholland Queen