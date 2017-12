6 de los 10 vídeos más vistos de Youtube en 2017 están en español; en ninguno lidera una chica

Como hacía hace unos días Spotify, Youtube publica sus listas de lo más visto de 2017, que suponemos que van de noviembre a noviembre o bien están tan vistas para sentencia que ya no podrán cambiar ni un ápice durante las próximas 3 semanas. Desde luego el primer puesto no va a cambiar, pues ‘Despacito’ es hace semanas el vídeo más visto de la historia de Youtube, por lo que indudablemente es también el vídeo más visto de 2017.

En segundo lugar queda el ‘Shape of You’ de Ed Sheeran, si bien hay que destacar que en el top 10 a nivel global aparecen hasta 6 canciones en castellano. Tal es el poder de lo latino en la actualidad, con temas como ‘Mi gente’ o ‘Súbeme la radio’ conquistando por supuesto las listas de los países latinos, pero también a la población hispanohablante de Estados Unidos y cada vez más a la que no lo es, y asimismo la Europa continental.

También hay que destacar que los 10 vídeos tienen como protagonista principal a un hombre, aunque es cierto que Nicki Minaj sale bastante en el vídeo de Jason Derulo. Por ejemplo, ‘Look What You Made Me Do’ de Taylor Swift se ha quedado a 100 millones de reproducciones del tema de Enrique Iglesias que ocupa el top 10.

Así queda el top 10 de lo más visto de Youtube en 2017, con Bruno Mars o Jason Derulo funcionando casi como una anécdota entre la invasión latina.

1.-Luis Fonsi, Daddy Yankee / Despacito

2.-Ed Sheeran / Shape of You

3.-J Balvin / Mi gente

4.-Maluma / Felices los 4

5.-Bruno Mars / That’s What I Like

6.-Chris Jeday / Ahora Dice ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel

7.-Nicky Jam / El Amante (Álbum Fénix)

8.-Jason Derulo / Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)

9.-DJ Khaled / I’m the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

10.-Enrique Iglesias / SUBEME LA RADIO ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox