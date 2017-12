Hannah Diamond y Charli XCX suman más buenos temas al sonido del futuro

Hannah Diamond tiene un nuevo EP bajo el brazo, ‘Soon I won’t see you at all’, que ya está disponible en streaming (al menos en Youtube). Son tres canciones producidas por el genio de PC Music A.G. Cook, dos de las cuales, ‘Never Again’ y ‘The Ending’, ha escrito la propia Diamond a excepción de la segunda, ‘Concrete Angel’, que han escrito Gareth Emery y Christina Novelli.

Las tres canciones suman más sofisticación al sonido PC Music, especialmente una ‘Concrete Angel’ que presume una producción deslumbrante y contiene un sorprendente cambio de ritmo hacia la mitad, y una ‘The Ending’ que presenta un ligero ritmo caribeño. Como siempre, la voz pegada al autotune de Diamond endulza estas canciones híper-futuristas como lo hacía en otros temas destacados de su repertorio como ‘Fade Away’, ‘Pink and Blue’ o ‘Make Believe’.

Otra artista asociada al sonido PC Music que ha estrenado tema recientemente es Charli XCX, que publica nueva “mixtape” también producida -en parte- por A.G. Cook este viernes. En ‘POP 2’ aparecerán dos temas que ya hemos conocido, ‘Out of My Head’ con Tove Lo y ALMA y ‘Unlock It’ con Kim Petras y Jay Parky a estos se añade ahora ‘I Got It’ con Brooke Candy, cupcaKKe y Pabllo Vittar, quizá el más experimental de todos. Por cierto, Charli y Diamond colaboraron en ‘Paradise’.