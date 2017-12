Charli XCX sigue liderando el sonido PC Music en ‘Out of My Head’ con Tove Lo y ALMA

Charli XCX ha confirmado finalmente que publica una nueva “mixtape” llena de estrellas el próximo 15 de diciembre. Se titula ‘POP 2’, esta es su dosmilera portada como sacada del archivo de Vale Music y su “tracklist” efectivamente incluye colaboraciones con Carly Rae Jepsen, Tove Lo, Caroline Polachek, Mykki Blanco o MØ. Solo hay dos temas sin “featurings”, ‘Lucky’ y la pista 10, sin título.

El primer adelanto de ‘POP 2’ es ‘Out of My Head’ con Tove Lo y la finesa ALMA, un tema de urban-pop mid-tempo claramente deudor del sonido PC Music (producen A.G. Cook y SOPHIE), aunque en su justa medida, sin grandes experimentos y más en el estilo de la “mixtape” anterior de Charli, ‘Number 1 Angel’ que en la de su EP ‘Vroom Vroom’.

Como es evidente, sigue sin haber noticias del verdadero sucesor de ‘Sucker’ y parece que ni ‘Boys’ ni ‘After the Afterparty’ tienen ya posibilidades de aparecer en un posible próximo disco de Charli XCX. ¿Oportunidad perdida? ¿Se guarda Charli algo bajo la manga?

‘Pop2’:

01 Backseat [ft. Carly Rae Jepsen]

02 Out Of My Head [ft. Tove Lo and ALMA]

03 Lucky

04 Tears [ft. Caroline Polachek]

05 I Got It [ft. Brooke Candy, CupcakKe and Pabllo Vittar]

06 Femmebot [ft. Dorian Electra and Mykki Blanco]

07 Delicious [ft. Tommy Cash]

08 Unlock It [ft. Kim Petras and Jay Park]

09 Porsche [ft. MØ]

10 Track 10