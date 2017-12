Charli XCX medio confirma que tiene nueva “mixtape” con Carly Rae Jepsen, Tove Lo, MØ…

Charli XCX ha medio confirmado en Twitter que tiene una nueva “mixtape” lista para publicar y para la que ha trabajado con varias estrellas del pop actual. La británica cita (y de hecho etiqueta en su mensaje) a Carly Rae Jepsen, Tove Lo, MØ, ALMA, Brooke Candy, Tommy Cash, CupCakke, Mykki Blanco, Caroline Polachek, Dorian Electra, Pablo Vittar, Jay Bum Park, Kim Petras y A.G. Cook. Polachek ha retuiteado el mensaje y Mykki Blanco ha confirmado la colaboración en Instagram.

Una página de fans de PC Music ha compartido en Instagram los títulos de las canciones, así como productores involucrados y duraciones. Dado que Charli ha confirmado indirectamente la existencia de esta “mixtape”, hay razones para creer que este tracklist es verdadero. Incluiría a SOPHIE, EASYFUN, LifeSim, Lil Data y al mismo A.G. Cook (todos vinculados a PC Music) en su plantel de productores, además de títulos como ‘Femmebot’, ‘Lucky’, ‘Porsche’ o ‘Tears’. Curiosamente la última pista, la 10, está sin título.

Según esta misma página, la nueva “mixtape” de Charli saldría “en algún momento de este mes”. De ser así, sería el segundo disco de este tipo que publica la artista en 2017, tras la salida de ‘Number 1 Angel‘ en marzo. En aquella “mixtape” ya colaboraba con CupCakke y MØ además con A.G. Cook o SOPHIE. Al rapero estonio Tommy Cash le pudimos ver en el vídeo de ‘Boys’.

imagine if i did another mixtape with @carlyraejepsen @tovelo @almacyber @cupcakke_rapper @brookecandy @pabllovittar @carolineplz @jaybumaom @kimpetras @dorianelectra @mykkiblanco tommy cash @momomoyouth and @agcook404… that would be pretty cool right..?? 💕✨

— CHARLI XCX (@charli_xcx) December 3, 2017