La canción del día: Ballena se ríen de su pasado de músicos frustrados y se cargan a Airbag con “el licor de los modernitos”

Los andaluces Ballena, que hace poco pasaban por nuestra Sesión de Control y por nuestra playlist Las Mejores Canciones del Momento, han publicado un disco de debut que puede encandilar a seguidores de Los Brincos, Lori Meyers y Viva Suecia. Como nos contaban en una entrevista que publicaremos próximamente, el hecho de que el grupo se componga de ex bajistas de otras formaciones (el cantante lo era en los lejanos Cecilia Ann) ha sido determinante para el desarrollo de armonías vocales que tanto remiten a los grupos de los sesenta nacionales e internacionales.

Son sus voces las que crean los verdaderos ganchos del álbum, como se puede oír en pistas tan pegajosas como ‘Sagres mini’ o ‘Trío de Pedernal’, pero también hay riffs atractivos o historias interesantes escondidas en sus letras. Una de sus canciones estrella es ‘El policía del estilo’, en la que relucen frases de contenido irónico y autocrítico como “desaparecí de la escena en los 90, tengo que volver ahora que soy un gran poeta”, “dime la verdad: ¿a que son buenas mis canciones?”, “se me fue de las manos mi odio al ser humano” o “déjate llevar por estos cuatro acordes menores”.

Así nos lo contaban ellos mismos: “Esta canción habla de todos los músicos que hemos intentado triunfar y no hemos podido. Lo intentas, lo intentas y lo intentas, y nada. Y sale un grupo nuevo que no sabe ni tocar y están ahí poniéndolos todo el día en Radio 3. Es reírnos de los músicos frustrados que no conseguimos llegar donde queríamos”.

El vídeo estrenado recientemente sigue esa línea: “Es la historia de un tipo que trabaja en un club y canta, pero no tiene éxito, por lo que envenena a los grupos que tocan en el club con el Jägermeister, el licor de hierbas de los modernitos. La policía le ha pillado, le tienen arrestado, pero el tío sigue: “dime la verdad, ¿a qué son buenas mis canciones?”. Es un círculo de locura. Nosotros nos hemos liberado hace tiempo de eso y nos gusta reírnos de nosotros mismos”.

En el vídeo han prescindido de la marca pese a tener la aprobación del director de márketing, por si igual su aparición impedía que el vídeo saliera en alguna cadena. Quienes sí salen son Airbag: “son el primer grupo en ser envenenado, y los siguientes íbamos a ser nosotros. Tiene una factura muy cinematográfica”. La canción, pegadiza y un gran grower, se completa con unos arreglos fronterizos propios de bandas tipo Calexico. Ballena actúan el 22 de diciembre en Málaga. Detalles, aquí.