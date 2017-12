Lorde anuncia el vinilo de ‘Melodrama’

Hace poco nos preguntábamos qué diantres pasaba con el vinilo de ‘Melodrama‘ de Lorde después de que la neozelandesa anunciara su lanzamiento para algún momento del año, y varias tiendas concretaran fechas que después no se materializaban en la salida del disco. Llegó un punto que pareció que el elepé no saldría nunca o solo milagrosamente.

Por fin, Lorde ha anunciado el dichoso vinilo de ‘Melodrama’ en su página web, así como nuevos productos de merchandising. Puede pedirse por anticipado ya en la web de la artista y se espera para abril de 2018, aunque no para April’s Fools, como se indicaba en una de las últimas fechas publicadas por Rough Trode, posiblemente a modo de broma. El vinilo saldrá primero en dos ediciones, estándar y de lujo (esta última incluye una funda con diseño a mano y seis fotografías) y ya a finales de 2018 se publicará una tercera edición para coleccionistas “muy lujosa”, según la cantante.

Al tiempo que Lorde ha anunciado el esperado vinilo, JENESAISPOP ha escogido su disco como el mejor de 2017.

(for those asking, COLLECTORS’ vinyl is still a ways’ off – these usually come later in a cycle, and as the record keeps growing and changing so do our concepts. But it will be later next year and v v luxury)

