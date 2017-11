¿Qué pasa con el vinilo de ‘Melodrama’?

La espera por el vinilo de ‘Melodrama’ de Lorde está siendo un verdadero calvario para los fans de la neozelandesa. El vinilo de ‘Melodrama’ se esperaba originalmente para el 23 de junio, pero se ha ido retrasando continuamente desde entonces y el baile de fechas entre tienda y tienda está siendo un mareo de perdiz casi histórico. Rough Trade lo llegó a fechar para el 8 de septiembre, pero en los foros de Discogs o Popjustice se debaten otras fechas que tampoco se han producido. ‘Melodrama’ saldría “a finales de septiembre” o “entre el 25 de septiembre y el 13 de octubre”. En Amazon UK, de hecho, el vinilo sigue listado para el 11 de octubre. Parece que también se llegó a apostar por el 10 de noviembre y según Bullmoose el pre-pedido podía hacerse a partir del 11 de noviembre. HMV lo tiene ahora mismo en “coming soon”. Para colmo, Rough Trade llegó a listar el vinilo para el 17 de noviembre. ¡Esto es hoy! ¿Dónde está el vinilo?

Ninguna de estas fechas se ha producido y lo mejor es que Rough Trade fecha ahora la salida del vinilo de ‘Melodrama’ para el 1 de abril de 2018, que como apunta el usuario jaimecin en nuestros foros, aparte de ser el año que viene y de caer en domingo, es April’s Fools, el día oficial de las bromas en el mundo anglosajón. La tienda británica se supera ahora prácticamente reconociendo que ni sus propios encargados tienen la más remota idea de cuándo puede salir este vinilo.

Y no será porque Lorde no dijera nada respecto a este elepé. Desde mucho antes de la salida de ‘Melodrama’ en CD y a las plataformas de streaming, el LP podía pedirse por anticipado en la web de la artista, lo que significa que muchos fans que esperan el vinilo desde el 23 de junio ya se lo han comprado, y su buzón sigue vacío. El día de lanzamiento del disco, la misma Lorde confirmaba que saldrían varias ediciones “maravillosas” del vinilo a lo largo del año, “en varios precios”, el mejor de los cuales podría esperarse “a finales de año”. De nuevo, ¿dónde está el vinilo?

Como tantos otros artistas, Lorde podría estar afrontando problemas de producción para ‘Melodrama’. Existen muy pocas fábricas de vinilo en el mundo (por cierto, la mayor de todas no está en Estados Unidos, no, sino en República Checa), lo cual juega en contra de la creciente demanda de este producto que ha habido en los últimos años. ¿Tendrá algo que ver que ‘Melodrama’ no haya sido el éxito comercial que se esperaba? ¿Habrá antepuesto su sello la producción de otro vinilo que pueda vender más copias?

YES gorgeous vinyls coming and at different price points — fancy collectors' one at end of year and others in meantime https://t.co/U0Nf04fow2

— Lorde (@lorde) June 16, 2017