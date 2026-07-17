Las novedades de hoy 17 de julio vienen evidentemente marcadas por el esperado lanzamiento de Gracie Abrams. Pero no es el único disco que merece la pena destacar, ya que también podemos escuchar los nuevos trabajos de Eartheater, Steve Lacy, su colega Syd, Yard Act, Nia Archives, Lido Pimienta, Helado Tropical o incluso Tricky. Entre los lanzamientos curiosos llegan la reedición de ‘Daydream’ de Mariah Carey con motivo de su 30º aniversario y el nuevo EP de Gala Nell.

Mientras Cupido completa su disco con el añadido del tema que faltaba, conocemos también nuevos singles de Carly Rae Jepsen (en plan Jungle), Brandon Flowers (en plan country), Kelly Clarkson (en plan Pink) o Tinashe (en plan Tinashe).

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Esta última ha anunciado su disco ‘Popstar’, y no es la única que ha arrancado campaña esta semana: también Leon Bridges, Beck y Echo & the Bunnymen han anunciado disco en los últimos días, mientras que Julia Jacklin lo había hecho anteriormente. Por no hablar del nuevo recopilatorio de David Bowie.

Siguen adelantando sus próximos lanzamientos beabadoobee, Rose Gray y Overmono, además de Queens of the Stone Age, cuyo Josh Homme hace doblete en el single de Mastodon. Hoy destacamos en portada el estupendo debut de Claudia Arenas, y su compañero de OT 2025 Guillo Rist también estrena un single de corte electrónico.

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El pop nacional en español deja novedades notables de Bloodstein, BRAVA con Leo Tucadamo, Karmento, Kristina, Euskoprincess, Blackpanda o un nuevo tema de Maria Arnal, que sucede a su disco de este año y sigue esa misma línea.

