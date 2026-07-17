Burger King larga a El Xokas tras las polémicas

Uno de los «tontos» mencionados en el último single de Parquesvr, ‘Tonto‘, ha visto rescindido su contrato con Burger King. La cadena ha puesto fin a su colaboración con El Xokas tras una bochornosa semana de declaraciones polémicas.

Entre las perlas del streamer, presumir de haber «ganado más en una promo de Burger King que tus padres en 20 años trabajando» durante una discusión en directo y asegurar que no le compensaría salir con Ester Expósito por sus ideas políticas. Decía que preferiría salir «con un seis», en un alarde de autoestima admirable.

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Burger King ha anunciado que rompe su relación con el creador de contenido al considerar que sus recientes declaraciones «no representan los valores» de la compañía. La marca también ha retirado su imagen de la campaña Grand King, que compartía con Marta Díaz, Peldanyos y Marina Rivers.

La polémica ha llegado incluso al Congreso. La diputada de Compromís Águeda Micó ha respondido a las palabras de El Xokas sobre Ester Expósito recuperando una frase popularizada por Mariang (La Pija y la Quinqui): «Hay que empezar a llamar tonto de mierda a los tontos de mierda». Un lema que conecta con la canción mencionada al principio de este artículo.

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Se desconoce cuánto dinero ha llegado a cobrar El Xokas por la campaña, aunque cuesta imaginar que fueran menos de unas cuantas decenas de miles de euros. En cualquier caso, algo nos dice que su frase sobre haber ganado «más en una promo de Burger King que tus padres en 20 años trabajando» no ha envejecido muy bien.