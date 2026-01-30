«Mazón, Quiles, Xokas»: Parquesvr hacen inventario de «tontos»

El próximo mes de abril se publica el nuevo álbum de Parquesvr, uno de los grupos que más están despuntando por su combinación de crítica social y humor. Las rimas provocadoras de canciones como ‘Que te pares’, ‘Juancarlista’ o ‘Tu nombre es una puerta por cerrar’ han podido provocar carcajadas o resultar directamente increíbles en sus menciones a Froilán o Santiago Abascal; prácticamente ningún personaje de la clase política o social ha escapado al agujero negro de Parquesvr, que todo lo engulle.

Varios personajes de ese tipo aparecen en una nueva canción de Parquesvr, nada casualmente llamada ‘Tonto’, tercer avance de su cuarto disco, ‘Mitos y leyendas’. Ni Carlos Mazón, ni Eduardo Inda, ni Vito Quiles, ni El Xokas, ni Pablo Motos son los protagonistas de ‘Tonto’, aunque seguramente estarán encantados de escuchar sus nombres pronunciados en una canción.

Los “tontos” serían todos ellos y quienes se parecen a ellos por “votar como una puta mierda”, nadar directamente en la mentira o la ignorancia, difundir bulos o desinformación para infundir miedo, o simplemente por ser tontos y no saber que lo son. Esos serían los más peligrosos, ya que el malo “para cuando va mal, pero el tonto no para hasta el final”, rima el cuarteto madrileño.

De nuevo, Parquesvr entrega una serie de pareados increíbles y convence con su consigna final: existen “Tontos de izquierdas y de derechas, tontos, tontas, tontes por doquier: lo más transversal es la estupidez”. A nadie le sorprenderá que Obama y Trump aparezcan nombrados, pareciendo casi lo mismo.

‘Tonto’ es otra divertida producción de Parquesvr inspirada en el indie dosmilero tipo Kaiser Chiefs, Franz Ferdinand o The Hives, pero potenciando la guitarra garajera. El videoclip es directamente una exposición de retratos de toda esa gente que Parquesvr consideran enemiga del sentido común: ahí tenemos a Marta Sánchez, Íñigo Errejón, Jordi Wild o Isabel Díaz Ayuso.

FECHAS:

31.01: Barcelona. Sala Apolo

07.02: Madrid. La Riviera [sold out]

13.02: Sevilla. Sala Malandar

14.02: Granada. Aliatar

21.03: Alicante. Los Conciertos del Baluarte

21.03: Murcia. Sala REM

11.04: Tenerife. Lalamusic

26.04: Valencia. Serialparc

09.05: Aspe. Aspesuena

14.05: TBA

16.05: Gijón. Vibra Mahou Fest [sold out]

30.05: Rábade. Entrepontes Fest

06.06: Burgos. In Festival

20.06: Castellón. Concerts del Pinar

10.07: Barcelona. Cruïlla Festival

24.07: Pozoblanco. Festival Al Fresco

31.07-02.08: Torrevieja. Low Festival

08.08: Muros. Castelo Rock

22.08: Huesca. Metro Festival

02-03.10: TBA

