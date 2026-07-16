Clean Bandit será la gran estrella internacional del programa del Pride Barcelona, encabezando un cartel que ya ha sido desvelado prácticamente al completo y que reunirá a artistas de pop, música urbana, electrónica, drag y cabaret repartidos entre los escenarios de Plaça Universitat y Passeig Lluís Companys (Arc de Triomf).

El grupo británico, responsable de éxitos globales como ‘Rather Be’ o ‘Symphony’, encabeza una programación en la que también figuran algunos de los nombres más destacados del panorama nacional y de la escena LGTBIQ+.

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Entre las principales confirmaciones aparecen Gala, Metrika, Kate Ryan, Beth, María Peláe, Leire Martínez, Julieta, Zahara Rave, María Escarmiento, Martin, Las Ketchup, Kristina, Luna Ki y Tony Crox & Lucycalis, que conforman la primera línea del cartel.

A ellos se suma una segunda tanda de artistas con Quinieta, La Terremoto de Alcorcón, Sharonne, Pastora, Ricky Merino, Sofía Martín, Pupi Poisson, Roser, Selena Leo, Euskoprincess, Joanna Crass, Papa Topo y Sandra Monfort.

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El cartel se completa con una amplia representación de propuestas musicales y de la escena drag y cabaretera: DJ Ashtattz, Putilatex, FERRXN, Sombra Alor, Markos, Turista Sueca, Khansa, Megane Mercury, Vidda Priego, Clover Bish, Missla Blank, Marina y más.

El cartel también confirma que los conciertos volverán a repartirse entre los escenarios de Plaça Universitat y Passeig Lluís Companys (Arc de Triomf), mientras que la manifestación recorrerá el trayecto entre ambos espacios bajo el lema «Totes les realitats, un sol orgull».

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El Pride Barcelona 2026 se estructura en varias fases a lo largo del verano. La agenda social se extiende del 27 de junio al 16 de julio, con actividades culturales, reivindicativas y comunitarias que preparan el ambiente previo a la celebración principal.

El 16 de julio tendrá lugar el pregón, que marca oficialmente el inicio de los actos centrales, seguido de varios días de fiesta del 16 al 19 de julio. Dentro de este marco, la manifestación del Orgullo se celebrará el 18 de julio.