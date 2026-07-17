El bonito single de Claudia Arenas se pega ‘como un imán’

Claudia Arenas pasó de ser la primera nominada de Operación Triunfo 2025, imponiéndose finalmente a Iván Rojo, a convertirse en la quinta finalista de la edición. Lo consiguió gracias a su bonito timbre y a su formación musical, evidente no solo en su habilidad para tocar el piano, sino también en su gusto musical, que la llevaba a competir con canciones tan poco habituales como ‘Overjoyed’ de Stevie Wonder. Por supuesto, su versión de ‘Latin Girl‘ de Emilia se viralizó en plataformas y llegó a las listas oficiales, siendo el único tema de aquella edición en conseguirlo.

El debut de Arenas era, por tanto, muy esperado. Aunque su primera apuesta fue el sencillo ‘gran error’, publicado tras su salida de la Academia, era de esperar que, junto a Sony Music, preparase un lanzamiento de mayor envergadura para presentar oficialmente su carrera. Ahí entra ‘Como un imán’.

- Publicidad -

‘Como un imán’ es la canción de corte acústico con la que Arenas se reintroduce al público. La luminosa composición, creada entre otros junto a la artista revelación Paula Felices, se sostiene sobre una base de voz y guitarra para, después, envolverse en armonías vocales y sutiles efectos electrónicos. Sin embargo, al contrario que en varios de los sencillos surgidos de la edición, aquí no prima tanto la arquitectura de la producción como el brillo de la melodía.

Más cercana a los momentos acústicos de Billie Eilish que a las fáciles comparaciones con Taylor Swift u Olivia Rodrigo, ‘Como un imán’ es una canción romántica que expresa una profunda devoción por la persona amada, aunque queda ligeramente lastrada por esa tendencia, tan habitual entre muchos artistas jóvenes actuales, a arrastrar e incluso casi balbucear las frases. Arenas canta al miedo que siente cuando esa persona no aparece en sus sueños y al deseo de despertar cada día a su lado.

- Publicidad -

Ese idealismo que transmite la letra queda reflejado en el sonido, que evoca una especie de realismo mágico. Y realismo mágico es, precisamente, lo que propone el logrado videoclip, en el que Arenas aparece inmersa en distintas situaciones cotidianas tratadas desde una perspectiva surrealista.

