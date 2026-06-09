Paula Felices, entre la admiración y el amor queer, en ‘Sáfica’

Paula Felices es una cantautora barcelonesa nacida en 1997, que pasó su infancia en Málaga y volvió a Cataluña a los 11 años. Su propuesta musical se sitúa entre la canción de autor diáfana y el folk-pop de vocación orquestal: si sus melodías recuerdan a la primera Christina Rosenvinge, su timbre vocal puede evocar el de cantantes como María Rodés.
Su disco de debut tiene el gesto de titularse como los clásicos: ‘Canciones de Paula Felices’. Abriéndose con la pantanosa ‘El mal y el viento’, incluye el arrebato de folk-rock orquestal de ‘Ámame’, canciones de pop acústico emocional como ‘La intimidad’, y un tema que apela a la identidad queer que, quizá de forma poco sorprendente por el peso de lo identitario en la música actual, es de momento su creación más popular.
Se trata de ‘Sáfica’, tema en el que Paula Felices Echaniz explora la clásica pregunta que asalta a muchas personas queer: “¿será que me gusta o quiero ser ella?”. Felices aborda esta cuestión con una mezcla de calma y resignación, apoyándose en amables rasgueos de guitarra, melodías suaves y percusiones ligeras.
Si la figura protagonista de ‘Sáfica’ es una chica que “es como la brisa” y “no tiene prisa”, la canción transmite exactamente esa misma sensación, deslizada por la voz casi arrastrada de Paula Felices y una interpretación contenida y serena, que explora la identidad desde una perspectiva de curiosidad más que de introspección emocional profunda.
La explicación oficial de ‘Sáfica’ es bastante autoexplicativa: “Esta canción habla sobre el amor sincero de una chica hacia otra chica, de no saber bien lo que se quiere, si lo que se siente es sencillamente admiración o hay otra cosa más escondida en los rincones del corazón”, indica.
Paula Felices tiene dos conciertos confirmados para este año, el 10 de septiembre en la Heliogàbal de Barcelona, y el 18 de septiembre en la Cadavra de Madrid.