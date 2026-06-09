Paula Felices, entre la admiración y el amor queer, en ‘Sáfica’

Paula Felices es una cantautora barcelonesa nacida en 1997, que pasó su infancia en Málaga y volvió a Cataluña a los 11 años. Su propuesta musical se sitúa entre la canción de autor diáfana y el folk-pop de vocación orquestal: si sus melodías recuerdan a la primera Christina Rosenvinge, su timbre vocal puede evocar el de cantantes como María Rodés.

Su disco de debut tiene el gesto de titularse como los clásicos: ‘Canciones de Paula Felices’. Abriéndose con la pantanosa ‘El mal y el viento’, incluye el arrebato de folk-rock orquestal de ‘Ámame’, canciones de pop acústico emocional como ‘La intimidad’, y un tema que apela a la identidad queer que, quizá de forma poco sorprendente por el peso de lo identitario en la música actual, es de momento su creación más popular.

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Se trata de ‘Sáfica’, tema en el que Paula Felices Echaniz explora la clásica pregunta que asalta a muchas personas queer: “¿será que me gusta o quiero ser ella?”. Felices aborda esta cuestión con una mezcla de calma y resignación, apoyándose en amables rasgueos de guitarra, melodías suaves y percusiones ligeras.

Si la figura protagonista de ‘Sáfica’ es una chica que “es como la brisa” y “no tiene prisa”, la canción transmite exactamente esa misma sensación, deslizada por la voz casi arrastrada de Paula Felices y una interpretación contenida y serena, que explora la identidad desde una perspectiva de curiosidad más que de introspección emocional profunda.

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La explicación oficial de ‘Sáfica’ es bastante autoexplicativa: “Esta canción habla sobre el amor sincero de una chica hacia otra chica, de no saber bien lo que se quiere, si lo que se siente es sencillamente admiración o hay otra cosa más escondida en los rincones del corazón”, indica.

Paula Felices tiene dos conciertos confirmados para este año, el 10 de septiembre en la Heliogàbal de Barcelona, y el 18 de septiembre en la Cadavra de Madrid.







