Liam Gallagher trolea al mundo sobre su reconciliación con “NG”

Liam y Noel Gallagher han tenido un buen fin de 2017. Los hermanos han lanzado sus respectivos nuevos discos, ambos han sido número uno en Reino Unido y a ambos también les esperan giras mundiales para presentarlo en 2018 (y las dos pasan por España). Por separado, a ambos les va genial laboralmente. Como hermanos, siguen llevándose fatal… ¿o ya no?

En las últimas horas, Liam ha acudido a Twitter para dejar un mensaje felicitando la Navidad al “equipo NG”. Liam continúa el tuit expresando que 2017 “ha sido un gran año” y que tiene “ganas” de ver a “NG” y a su equipo “mañana”. Extrañado, un fan contesta a Liam: “¿equipo qué? Liam, no vendrás a Twitter a llorar cuando NG finalmente no te contacte en Navidad, ¿verdad?”, a lo que Liam replica que “NG” “ya se ha puesto en contacto” con él, y que ambos “vuelven a llevarse bien”.

Varios fans de Liam no tardan en indicar que “NG” se refiere al locutor Nick Grimshaw, con quien Liam se habría entrevistado durante el día de hoy, 20 de diciembre. Sin embargo es difícil no entrever en estos tuits de Liam la insinuación de que se ha reconciliado con su hermano, debido a que no existe historia de enemistad alguna entre Liam Gallagher y Nick Grimshaw, pero sí entre ambos hermanos. Lo más probable, sin embargo, es que Liam esté troleando al personal.

I wanna say Happy Xmas to team NG it's been a great year thanks for everything looking forward to seeing you tmorrow AS YOU WERE LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) December 19, 2017

……..Team who? Your not going to have a meltdown on here come Christmas day are you Liam when NG doesnt reach out to you. — Paul Blake (@pbfl81) December 19, 2017

He's already reached out — Liam Gallagher (@liamgallagher) December 19, 2017