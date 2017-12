‘Camina’ de OT 2017: “no me hagáis volverlo a escuchar… ¡que engancha!”

Parte de la redacción evalúa ‘Camina‘, el single coral que han compuesto e interpretado los concursantes de Operación Triunfo 2017 y que fue lanzado oficialmente este viernes.

“Dios, no. No me hagáis volverlo a escuchar. Es como un batiburrillo buenrollista, grandilocuente e indigesto entre ‘Viva la gente’, ‘Viva la Vida’, tropical House, Ed Sheeran, Delafé y Safri Duo. ¡Y qué manía de gritar en vez de cantar! Eso sí, cómo se engancha, me cago en todo 😱 “Caminaaaaa”… Por favor, arrancádmelo de la cabeza.” Mireia Pería.

“Una pregunta-titular que se ve mucho estos días es: “¿está ‘Camina’ a la altura de ‘Mi música es tu voz’?” Aunque es innegable que ‘Mi música es tu voz’ fue un himno-exitazo que a día de hoy sigue dando beneficios, personalmente no estoy tan seguro de su calidad y, para que mi objetividad no se vea (muy) alterada por ser seguidor del concurso, no he querido juzgar ‘Camina’ en base a si está “a la altura de un himno” o no: he querido juzgarlo con el objetivo de dilucidar si es o no un buen tema, al margen de que si eres fan del concurso te de, como diría Lana, in my fucking feelings. Y la canción oficial de ‘OT 2017’ pasa este examen: escrita entre todos los concursantes (con la ayuda de su profesor Manu Guix en arreglos), la canción podría ser mejor, y probablemente algunos concursantes saquen mejores composiciones en sus futuras carreras por separado, pero es un buen tema –algo que no es fácil cuando se ha escrito entre dieciséis personas–. Del principal punto flaco, ese rap (más salvable la parte de Mimi, a la que se ve más cómoda fraseando) ya han hablado mis compañeros, pero también hay buenas ideas, como el inicio con el tímido tropical house, la pequeña dosis de epicidad en la entrada del segundo estribillo, o alguna que otra parte en la que deja que brillen los tics más característicos de los concursantes (la voz más popera de Aitana, el grito final de Agoney o la mezcla de Amaia, Alfred y Nerea). A quién vamos a engañar: aunque no pasase el aprobado, los fans la iban a corear a lágrima viva en los conciertos, y al pasar los años iba a ser una habitual de todos los karaokes… pero, si supera el aprobado, mejor. Y es el caso.” Pablo N Tocino.

“Como no podía ser de otra manera, ‘Camina’ es un monstruo de Frankenstein del pop, una amalgama a la que dan vida los diferentes elementos que la han compuesto e interpretado. Visto el –ojo, merecido– éxito de la actual edición de Operación Triunfo, no me cabe duda que será un exitazo a la altura de ‘Mi música es tu voz’, o incluso más allá. Sobre todo, o también, porque es un artefacto blanco, cero perverso, perfecto para gustar, aunque sea un poquito, a cualquier ser vivo: con algún toquecito modernete de producción, tiene todo el almíbar y los lugares comunes necesarios para triunfar en Cadena Dial pero poder sonar en Los40. En su huracán de previsibilidad, incluye una letra ultramoñas, hasta decir basta, sobre sueños, miedos e ilusiones. Y encima, tenemos que enfrentarnos incluso a nuestros cantantes menos favoritos de esta edición –te prefiero rapeando, Cepeda– y sufrimos al tener que ver implicados a los más afines –tú no, Amaia, tú no–. Lo mejor llega al final cuando, en esa espiral de amor y fraternidad impostados, Agoney se vuelve loco y chilla “Soñando despiertos al ritmo de una mosca“. Espera, ¿¡¿qué?!?” Raúl Guillén