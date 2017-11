Mimi de OT 2017: “Me identifico mucho con ‘A-YO’ [de Lady Gaga], era un regalo para mí misma”

El revival de Operación Trunfo está teniendo bastante tirón en redes sociales, ayudado en parte por la (gran) idea de tener un 24 horas en Youtube, que hace que se compartan momentos de unos concursantes que han entrado con algo que caracterizó a la primera edición y que, por lo general, se fue perdiendo: frescura y naturalidad. Uno de esos momentos viralizados estaba protagonizado por la que ha sido la primera expulsada de esta nueva generación: Mimi Doblas, una granadina de Huétor Tájar que, entre varias actuaciones cortadas por un patrón parecido en la Gala 0, dejó a muchos espectadores con la boca abierta con su versión de ‘Don’t Cha’, en la que derrochaba carisma sobre el escenario. Solo hemos podido hablar con ella unos minutos por teléfono, pero charlamos sobre su breve pero intenso paso por el concurso, sobre una fuerte fanbase exterior que ha aplaudido sus esfuerzos por mejorar vocalmente, sobre lo que le gustaría hacer ahora en el mundo de la música… y, por supuesto, sobre la que considera una de sus mayores influencias, Lady Gaga, y su comentada versión de ‘A-YO’ como última actuación.

Gracias por atendernos, estarás hoy de una entrevista a otra. ¿Has podido dormir algo?

[Risas] ¡No he dormido nada! Además estuve toda la noche despierta leyendo mensajitos de la gente, intentando responder a lo que podía, poniéndome al día…

¿Qué repaso haces de estas dos semanas?

Pues estoy muy feliz… lo primero que me he encontrado nada más encender el móvil han sido comentarios de gente recibiéndome con los brazos abiertos, con comentarios superpositivos. Y no sé, mi meta era sentir un progreso mío en el programa, y creo que lo iba consiguiendo. Me hubiera gustado seguir un poco más, claro, para seguir yendo p’arriba, pero bueno, aquí estamos. [Risas]

Cuando yo entré en ‘Fama’ tenía 18 años, no había salido apenas de mi pueblo… era una niña, ¿sabes?

Ya habías participado hace unos años en ‘Fama: A bailar’. ¿En qué ha sido diferente tu experiencia estas semanas en la Academia de OT con respecto a tu experiencia allí?

Uf, esta la he afrontado con más madurez, cuando yo entré en ‘Fama’ tenía 18 años, no había salido apenas de mi pueblo… era una niña, ¿sabes? Tampoco había bailado mucho profesionalmente, por no decir nada, aquello fue una escuela real para mí. Ahora en ‘OT’ tengo 25, que son unos poquitos más, unas cuantas experiencias vividas, he estado sola en Tailandia, en China, en Los Ángeles… entonces es como que mentalmente estaba más preparada para enfocarme en el trabajo y en el progreso. Los años se notan en no perder el tiempo. Cuando pierdes el tiempo de joven, bueno, de más joven [Risas] aprendes a no perderlo más.

Como dices, has estado haciendo shows fuera, y he leído que también bailando para gente como Bosé, Stromae o The Baseballs, ¿no?

Ay, tengo que aclarar que lo de The Baseballs y Stromae fue porque vinieron de invitados a ‘Fama’, no es que me fuese de gira con ellos, pero con Bosé sí, estoy en el DVD de ‘Cardio’.

Pues te iba a preguntar si el hecho de que The Baseballs tuviesen una versión de ‘Don’t Cha’ estaba relacionado con elegir la versión original [NdE: de Pussycat Dolls] para tu actuación de la Gala 0, pero entonces…

[Risas] No, no, eso es porque para mí Nicole Scherzinger es un icono y un modelo a seguir, es bailarina y cantante, es lo que yo quiero alcanzar, una artista completa. Creo que me pegaba, y por eso la elegí.

Anoche [NdE: la entrevista se hizo ayer martes, 7 de noviembre] la que elegiste para la nominación fue ‘A-YO’ del último disco de Lady Gaga. No es una canción fácil de cantar, pero en cada ensayo y pase de micros se te veía mejor, hasta llegar al numerazo de anoche. ¿Cómo te decidiste por ese tema? No era precisamente un ‘Alejandro’ o un ‘Poker Face’, un tema especialmente conocido por el público general, sino que es un no-single [NdE: ‘A-YO’ solo fue lanzada como single promocional]?

Pues es que yo me identifico mucho con esa canción… era un regalo para mí misma. Honestamente, quería disfrutarlo yo. Y, si eso podía hacer disfrutar a los demás, estupendo, pero no pensé “voy a hacer una canción popular, que Lady Gaga tiene muchos fans”, pensé en que era una canción que me gustaba a mí. Y oye, si encima ‘A-YO’ ha llegado a más gente por el hecho de que yo la pudiera cantar, pues imagínate, sería increíble para mí.

Pues no sé si lo sabes, pero tu actuación es la más reproducida de la gala de ayer…

Qué guay…

Y te lo tengo que preguntar: ¿el peinado para la actuación de quién fue idea?

Me lo están preguntando eso mucho, pero no sé si me lo preguntáis porque moló o porque… [Risas] A mí de siempre me ha encantado el rollo afro, el r&b… y siempre había soñado con tener el pelo afro, así que ha sido como quitarme una espinita, y tener un recuerdo ahí súper guay. De hecho, ahora mismo me estoy tirando de los ricitos, que todavía me duran. A mí me encantó, de verdad, me lo propusieron los estilistas y les dije “ehhh, pues claro que sí, si me parece lo más”, y ellos me dijeron “ya sabíamos que nos ibas a decir que sí”. La verdad es que me he llevado muy bien con los estilistas de allí, porque yo es que me presto a todo, me atrevo con todo.

Estoy como muy abrumada con eso [el apoyo del público LGTBI]. Para mí es el gran honor, ¿sabes?

No sé si te lo han comentado ya, pero has tenido un apoyo muy fuerte en estas dos semanas por parte del público LGTBI -y ya venía desde antes de que eligieses versionar a Gaga. ¿Cómo ves el, por así decirlo, estatus de minidiva que tienes de repente?

Buah, estoy como muy abrumada con eso. Para mí es el gran honor, ¿sabes? Es un regalo, de verdad. Y encima, yo comentaba mucho en la casa que me gustaría actuar en el Orgullo, no era consciente muy bien de lo que se estaba viendo fuera y lo que no, y ahora he visto muchos tuits con eso… y tío, ¡me ha hecho un montón de ilusión! Sería un sueño.

Hay cierta percepción de una heteronormatividad forzada en las galas, en cuanto a los vídeos, comentarios y demás que se emiten. Y esto contrasta con lo que se puede ver en el 24 Horas con los concursantes, porque diría que sois la generación de OT más abierta y evolucionada en estos temas. ¿Se vivía en la casa y en la academia ese ambiente libre de prejuicios como parece desde fuera?

Absolutamente. Tanto profesores como alumnos, todo el ambiente era de libertad y, sobre todo, de respeto. Además, es una convivencia de 16 personas, cada uno de su padre y de su madre, algunos son más pudorosos, otros menos, tal y cual, y había un respeto absoluto, una mente muy abierta. Y, bueno, sabes que en la casa hay niños y niñas muy pequeños, de 18 años, yo que soy un poquito más mayor los veía y decía “qué generación más guay se está creando”.

De hecho, uno de los vídeos más compartidos por redes, aunque no se vio en la gala, es el de Amaia hablando de las relaciones abiertas.

Ay, sí, Amaia es que es lo más. [Risas] Yo no estaba presente en ese momento, pero me contaron lo que dijo, y bueno… ¡pa que tú veas!

Me siento privilegiada por haber tenido profesores como Guille Milkyway

¿Cómo ha sido la experiencia de recibir clases de cultura musical por alguien como Guille Milkyway?

Es una de mis clases favoritas. Es súper interesante la manera en la que él te lo cuenta, y de hecho pensaba “joder, justo me voy ahora, que la semana que viene nos iba a hablar de los Beatles”. Es un lujazo, no tiene precio. Me siento muy privilegiada de haber tenido profesores como él, de haber conseguido eso de entre 10.000 personas.

Los Javis han sido también otros de vuestros profesores. Charlé con ellos hace unos meses para la web, y ellos hablaban de triunfar explotando lo que cada uno tiene de auténtico, lo que nos hace distintos. ¿Crees que tú lo has hecho? ¿O crees que no te ha dado tiempo?

Hombre, yo por si no me daba tiempo a más, por el tema de la nominación, ya esta semana dije: “voy a echar el resto”. Seguramente con más semanas habría podido acumular más cositas, porque nunca dejas de aprender, pero sí, creo que esta semana [lo que exploté] fue la esencia de lo que yo soy: un poquito de baile, un poquito de cantar, un poquito de acting, de performance…

Hablábamos del apoyo que has recibido por tus fans en redes, y entre ellos se incluye gente famosa como Soraya y también Jedet, que dice que te conoce personalmente.

¡Jedet y yo fuimos juntos al instituto! El Severo Ochoa de Granada, nos fuimos juntos de viaje de estudios, de crucero. Yo estoy súper orgullosa de él, me parece tan guay que esté ayudando a todo el mundo a ser quien quiere ser, a ser uno mismo, que la vida son dos días. No sé, el mensaje que transmite me parece increíble, estoy súper orgullosa de él y de que él mismo haya conseguido ser quien realmente es.

Me gustaría encontrar un productor con rollo afrobeat, R&B y trap, ¡y empezar ya!

Es un poco pronto, pero ¿cuáles son tus planes ahora? ¿Cómo querrías que fuese un posible álbum tuyo?

Pues me gustaría encontrar un productor guay, de estilo afrobeat, R&B, un poco de trap… algo así, poder poner yo mis letras ¡y empezar ya!

Hay concursantes de OT que han tenido mucho éxito: muchos de OT1, pero también Manuel Carrasco o la propia Soraya, luego también concursantes que no han tenido tanta suerte, y está el caso especial de dos concursantes que, sin llegar a tener petardazos, han conseguido una base de público y un reconocimiento, que son Vega y Virginia Maestro. Virginia, de hecho, sacó su último disco con el crowdfunding de sus fans. ¿Estarías abierta a algo así?

Uhm, pues la verdad es que no estoy muy enterada de eso. Pero bueno, de momento la forma en que me gustaría hacerlo es como te comentaba. Me gustaría empezar a trabajar lo antes posible. A ver, llevo un día en la calle, pero en cuanto aterrice en Granada o en Madrid me pondré a llamar a quien tenga que llamar, a mirar de qué manera puedo hacerlo, porque tengo muchas ganas de sacar mis cositas.

Para terminar, si tuvieses que elegir un disco pop de referencia entre los que se han editado este año o el año pasado, ¿cuál elegirías? Y no vale ‘Joanne’.

[Risas] Pues a ver, del año pasado, mi favorito… déjame pensar… mira, ‘Joanne‘. [Risas] Ya está, tío, es que es ese, la verdad. También he escuchado este año mucho a John Legend. Y no sé, yo es que suelo escuchar música old school, hip hop de los 90, estoy muy anclada en el pasado, el de incluso antes de que yo naciera.