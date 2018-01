Mariah Carey se desquita, sin playback y desafiando al frío, del desastre de Nochevieja 2016

Feliz 2018 y tal. Pero volvamos por un momento no a la Nochevieja de 2017 sino a la de 2016, cuando Mariah Carey se puso en boca de todo el mundo del pop por una actuación desastrosa en un festival que se celebra cada 1 de enero en la neoyorquina Times Square, con una serie de fallos técnicos que pusieron en evidencia que hacía playback y a los que ella respondió de mala manera, acusando a la organización del evento de hacerlo a propósito.

Este año, sin embargo, parece haber hecho al fin las paces con el mismo certamen, llamado Dick Clark’s New Year’s Rockin´ Eve, y ha vuelto a actuar en él. Resarciéndose de aquel episodio, Mimi se presentó en el mismo escenario pero con una actitud muy distinta. Esta vez sustituyó al playback y a los bailarines que la suelen elevar sobre el escenario por una banda en directo y unas coristas que apoyaban su, esta vez sí, interpretación vocal en directo.

Vale que esta interpretación de sus grandes éxitos, ‘Vision of Love’ y ‘Hero’, no fue lo más perfecto del mundo –falló en algún falsete– pero, considerando que actuaba a la intemperie con unas temperaturas gélidas, la verdad es que Carey se ha resarcido en parte de aquel episodio. Incluso tuvo el papo de bromear con el incidente del año anterior, reclamando un té caliente que había pedido y no estaba allí: “Oh, es un desastre”. La reina de la Navidad en Estados Unidos ha recuperado su trono.