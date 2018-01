La canción del día: ya es verano de 2018 para Tripulante y Crucero

Que el hecho de haber sido lanzada en pleno diciembre, con las listas de lo mejor del año ya realizadas por medios de comunicación y melómanos, no nos distraiga: ‘Amanecer’ es una de las composiciones más contagiosas de Tripulante y Crucero. La banda autora de álbumes como ‘El sonido de los mapas‘ (2012) y ‘Los pueblos’ (2015) vuelve el próximo 2 de febrero con su tercer largo, llamado ‘Meseta selva’, y el primer adelanto, ‘Amanecer’, está disponible desde hace unos días, como notaríais en su momento los suscritos a nuestra playlist de novedades “Ready for the Weekend“.

El propio grupo indicaba en Facebook que la canción tiene “un poco de afrobeat para llevar mejor el frío invierno” y lo cierto es que su punteo de guitarras, el tipo de percusiones latinas y teclados tropicales nos lleva de la mano hasta el próximo verano, cuando suponemos que ese ‘Meseta selva’ les hará visitar varios de los festivales que estos días definen ya sus líneas editoriales.

La canción es una recreación de un momento feliz (no pueden sonar más optimistas los repetidos “cuidaré de ti”), de esos de congratularse con el mundo (“saber cuál es nuestro papel en la creación”), si bien su estribillo “iureeeei, verte amanecer” es el que realmente cuando toque “irnos”, “permanecerá” con toda seguridad.

‘Amanecer’ cuenta con la colaboración de Alondra Bentley a los coros, Nacho Ruiz (Nine Stories) en teclados y coros y Samuel Alonso (Osopardo) a los coros, y está disponible tanto en las redes de streaming de audio como de Youtube a través de un “lyric video”.