Justin Timberlake da los detalles de ‘Filthy’, su nuevo single, y anuncia 3 videosingles más

Hace unos días se confirmaba que Justin Timberlake lanzaría su nuevo disco, ‘Man of the Woods’, el próximo 2 de febrero. Ahora sabemos que el single se llama no como el álbum como algunos sospechábamos, sino ‘Filthy’. Se trata de un tema que ha sido escrito por Timberlake, Timbaland, y Danja con la colaboración de James Fauntleroy y Larrance Dopson. El videoclip se anuncia como “colorido y futurista” y ha sido dirigido por “el innovador y multipremiado Mark Romanek”. Según Sony España, el vídeo estará “cargado de baile y aparece Timberlake en el papel de un inventor de hoy en día que presenta su última creación al mundo”. Se recuerda que esta es “la segunda vez que Timberlake se une a Romanek” para ofrecer “un videoclip de características únicas”. La anterior fue ‘Can’t Stop the Feeling!’.

Siempre según la nota de Sony España, “‘Man Of The Woods’ es el álbum de Timberlake más ambicioso hasta la fecha, no solo a nivel musical sino también en lo referente a la composición de la letra. Al combinar los sonidos del rock americano tradicional con influencias modernas de colaboradores como The Neptunes, Timbaland, Chris Stapleton, y Alicia Keys, este nuevo material explora la historia inspirada en su hijo, su esposa y su viaje personal desde sus comienzos en Memphis hasta donde se encuentra actualmente”.

Por último, después de ‘Filthy’ y como aperitivo del lanzamiento del álbum ‘Man Of The Woods’ el 2 de febrero, “Timberlake estrenará tres videoclips adicionales, cada uno con su estilo y color individual y dirigidos por tres directores distintos. Las canciones adicionales se lanzarán de forma semanal a partir del 18 de enero, hasta que llegue el día del lanzamiento del álbum”. El domingo 4 de febrero, además, actuará en la Super Bowl.