Charlie Puth se arropa de las armonías de Boyz II Men en su nuevo tema y retrasa su disco

Charlie Puth publicaba un nuevo disco titulado ‘Voicenotes’ tan pronto como el próximo 19 de enero, pero ha anunciado que se retrasa ya que todavía no está “perfecto”. Del mismo hemos conocido hasta ahora dos singles que han sido sendos éxitos, en primer lugar el espectacular ‘Attention’, publicado el pasado mes de abril, y el igualmente divertido y pegadizo ‘How Long’, que conocíamos en octubre.

Recientemente, Puth tuiteaba que su mayor deseo como compositor es “escribir canciones con cambios de acorde típicos de Babyface”, y su idilio con el R&B de los 90 define el tercer avance de ‘Voicenotes’, ‘If You Leave Me Now’, nada menos que una colaboración con Boyz II Men, uno de los mayores exponentes de este estilo durante la época mencionada. De hecho, su mayor éxito ‘End of the Road’ era producción de Babyface, quien también co-escribió el tema.

‘If You Leave Me Now’ es una balada prácticamente acapella que aprovecha la presencia de Boyz II Men al máximo, haciendo de sus suculentas armonías vocales el centro de la canción. Alrededor de ellas se reparten versos Puth y la “boyband” de Filadelfia, conocida por cierto también por éxitos como ‘Water Runs Dry’ y por su colaboración con Mariah Carey en ‘One Sweet Day’.

Puth se ha desmarcado durante 2017 del doo-wop y soul que practicó en su debut, llegando a asegurar que no se identifica con el estilo. Parece por tanto más cómodo en los ritmos electro-pop de ‘We Don’t Talk Anymore’ y la mencionada ‘Attention’, además de en sonidos R&B. ¿Conseguirá Puth atar estos estilos en un conjunto creíble?

So I have good news and bad news. The bad news is that I have to push the album release date. I’m producing this album all myself and with that comes a lot of work, and in my opinion, the album is not perfect yet. However, it will still come out this year, and soon.

— Charlie Puth (@charlieputh) 4 de enero de 2018