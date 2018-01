Noah Cyrus va directa a por el nicho pop que despreció Miley con un gran clip para ‘My Way’

El año pasado descubrimos que Billy Ray y Miley no eran los únicos Cyrus que se labrarían una carrera en la música. Noah, la hermana pequeña de la familia, también tenía inquietudes artísticas y, al menos de momento, parece que alejadas del country del padre y del pop con ascendente rockero de buena parte de la de su hermana. Y es que, después de sorprender con el estupendo corte de pop electrónico ‘Make Me (Cry)’ (producido por el interesante Labrinth) que lanzó en 2016, en 2017 continuó dando pasos firmes para cubrir el nicho de cantante de pop contemporáneo que su hermana parece haber desechado para siempre tras la polémica etapa ‘Bangerz’.

Los dispares ‘Stay Together’, ‘I’m Stuck’, ‘Almost Famous’ y ‘Again’ (ft. XXXTENTACION) confirmaban que no estaba solo probando a-ver-qué-tal, que iba en serio. Además, se ha convertido en una voz femenina recurrente en featurings tanto para artistas de rock-soul como Jake Bugg (‘Waiting’, dueto incluido en el último disco del británico) como para productores del éxito de Marshmello (‘Chasing Colors’), Matoma (‘Slow’) o Alan Walker (‘All Falls Down’).

Pero Noah no le teme a tomar riesgos y también se ha acercado, en el tema que hoy nos ocupa, a productores menos populares (de momento) como el dúo británico One Bit. Estos firman la base de ‘My Way’ el último de la mareante cantidad de singles sueltos que Noah Cyrus publicó en 2017. Por el momento no alcanza las mareantes cifras de streaming de varios de los citados en el párrafo anterior, pero eso no ha impedido que protagonice un videoclip fantástico que da una nueva dimensión a este tema de disco pop ultrabailable que discute la preponderancia de Zara Larsson o Dua Lipa en el nicho de nueva-diva-pop-blanca. Una vibrante y colorida pieza dirigida por Watts que sitúa a Noah en un escenario bicolor en el que bailarines imponen ciertas disciplinas a la norteamericana, que quiere “hacer las cosas a su manera”. ¿Para cuándo ese álbum de debut, Noah?