Ed Sheeran se enfrenta por una co-autoría a una nueva demanda por plagio

Ed Sheeran es uno de los artistas que más discos vende actualmente, pero a este paso, será también uno de los que más demandas por plagio acumule, porque después de la controversia de ‘Shape of You’ y su supuesto parecido con ‘No Scrubs’ de TLC, y la del caso de ‘Photograph’, el cantante inglés se enfrenta a una nueva demanda de plagio, aunque no por una canción propia sino por una co-autoría.

Como informa The Hollywood Reporter, dos compositores australianos, Sean Carey y Beau Golden, han interpuesto una demanda de plagio a Sheeran, Johnny McDaid, Steve Mac y Amy Wadge por ‘The Rest of Our Lives’, una canción interpretada por Tim McGraw y Faith Hill que los australianos defienden es un plagio “calcado, prácticamente nota por nota” de su canción ‘When I Found You’, interpretada por Jasmine Rae. Los compositores piden 5 millones de dólares por daños y perjuicios y un bloqueo permanente a ‘The Rest of Our Lives’.

Sheeran y sus compañeros de composición tienen el asunto muy complicado, pues la defensa de Sean Carey y Beau Golden es nada menos que Richard Busch, el abogado que ganó el caso de Marvin Gaye contra ‘Blurred Lines’ de Robin Thicke, un caso que sin duda ha supuesto un antes y un después en la historia de los plagios en el pop, y al que recientemente podría sumarse también el caso que enfrenta a Radiohead y Lana Del Rey.