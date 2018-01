‘Connected By Your Love’ de Jack White: ¿”zumbona e infecciosa” o “rimbombante y académica”?

Parte de la redacción evalúa ‘Connected by Love‘, primer single del esperado nuevo disco de Jack White, ‘Boarding House Reach‘.

‘Connected by Love’ es un fantástico ejemplo de cómo convertir algo supuestamente sobado (un baladón de soul setentero) en un señor temazo. Ahí Jack White juega muy bien sus cartas. Construye una buena fanfarria desatada, pero con un punto burlón: el histrionismo sobreactuado con el que lo interpreta White, ese puente en plan me-parto-la-camisa (“forgive me and save me from myself!”), el solo de órgano, los coros que parece que se choteen un poquito (“we connected, we connected!”)… Elementos grandilocuentes que, sin embargo, consiguen el milagro de serlo sin caer en la autoparodia, lo que aligera la canción para su propio beneficio y convierte lo que podría ser un mazacote pesado y pretencioso en una pieza zumbona e infecciosa.” Mireia Pería.

“Temazo el que ha elegido Jack White para presentar su próximo disco. Aunque también nos ha dejado escuchar el album track ‘Respect Commander’, se entiende que haya elegido ‘Connected by Love’ como single. La unión de rock clásico y de rock electrónico nos da esta vez un tema que va de menos a más: los puntos de épica se van sumando de forma suave con los coros de The McCrary Sisters que aparecen a partir del segundo estribillo, hasta explotar en un estupendo solo de guitarra, que da, a su vez, paso a un puente donde se baja la intensidad… justo antes del colofón final. Y otro punto fuerte es la letra, el contraste entre lo oscuro de estrofas y puente y la luz del estribillo (como si fuese una manera de convencerse a sí mismo de que debe ser optimista). Sin duda, el estadounidense está en forma.” Pablo N Tocino.

“Cuando escuché las primeras veces ‘Lazaretto’, primer avance del anterior álbum en solitario de Jack White, el asunto me rechinó terriblemente, con esos solos delirantes que rechinaban y aproximaban al ex-The White Stripes a una caricatura de sí mismo. Sin embargo, pasado el tiempo me di cuenta que aquella canción poseía lo que hace falta en un primer single: algo singular que la haga distinguirse de la masa (aunque sea con una frase en forzado y loco español: “yo trabajo duro, como en madera y yeso”). Sin embargo, este ‘Connected by Love’ parece en las antípodas. Un medio tiempo gospel que suena reposado y emocional, académico –el 50% de la canción recae en el fantástico coro de The McCrary Sisters–… y bastante rimbombante. Es decir, no es una mala canción, pero no remueve, ni para bien ni para mal. Y eso, al fin y al cabo, es lo peor que le puede pasar a un primer single de una figura como él, ¿no?” Raúl Guillén.