Errores en el especial John Lennon de Cuarto Milenio

Anoche Cuarto Milenio emitió un especial sobre John Lennon, y como ya pasara cuando el programa de Cuatro dedicara un especial al lado más esotérico de David Bowie, fueron varios los errores e imprecisiones en el guión. La cosa no arranca muy bien. Como todo el mundo sabe, John Lennon murió el 8 de diciembre de 1980, pero nada más comenzar, Iker Jiménez sitúa su fallecimiento en marzo al liarse hablando de Félix Rodríguez de la Fuente, que fallecía también aquel mismo año: “el mismo año pero en marzo pasa lo de John”, sentencia.

Después, se producen varias imprecisiones en cuanto a datos, pues se alude al famoso retiro de John Lennon entre 1975 y 1980 para dedicarse a su familia de manera errónea, indicando que vivió “5 años de aislamiento en el edificio Dakota” de Nueva York, cuando por ejemplo son muy famosas sus fotos en Tokio en 1977. A su vez, un colaborador del programa se hace un verdadero lío hablando de ‘Come Together’. Asegura que su letra dice “tonterías, como uno más uno son tres, y a continuación dice “dispárame””, pero los “shoot me” no llegan “a continuación” sino que son recurrentes a lo largo de la canción y, sobre todo, no aclara la polisemia de ese “shoot me”, que además de balas puede referirse a unas fotos y se suele asociar en verdad más bien con el consumo de drogas (“meterse un tiro”). Para más inri, la letra no dice que “uno más uno sean tres” sino “One and one and one is three”, es decir, “uno y uno y uno son tres”. ¡Lo que suman!

También se indica que la copia que Lennon firmó a su asesino de ‘Double Fantasy’ antes de morir es “el disco más caro de la historia” al haberse puesto a la venta a 1,5 millones de dólares, ignorando que la única copia existente del disco doble de Wu-Tang Clan ‘Once Upon a Time in Shaolin‘, fue vendida de hecho por 2 millones de dólares. Entre las numerosas dudas sobre la veracidad de los datos que se dan en estos tiempos en que lleva segundos comprobar ciertas cosas, nos preguntamos cómo pueden ser unas imágenes “casi como póstumas”. Un verdadero misterio digno del programa.

El programa, de 3 horas de duración, puede verse online, y se concentra en el hallazgo de los diarios perdidos de John Lennon, que habían sido robados, analizando el gusto por la numerología, la superstición y las premoniciones de John. Estos ‘Diarios secretos de John Lennon’ de Cuarto Milenio fueron vistos por 1.157.000 espectadores, con el 7,3% de share, lo cual significa que el programa subió casi 1 punto su audiencia respecto a la semana anterior. Un éxito en cualquier caso para la buena música en prime-time, que se suma al datazo que hizo La 2 en el late-night de Nochevieja con ‘Cachitos’.