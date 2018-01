The Chainsmokers añaden cuerdas y castañuelas a su sonido electropop en ‘Sick Boy’

Justo el día en que la ex novia de Alex Pall de The Chainsmokers ha compartido en internet unas imágenes -registradas por una cámara de vigilancia- de él presuntamente poniéndole los cuernos, aprovechando para afirmar que “todos los hombres son escoria”, The Chainsmokers publican un nuevo single titulado ‘Sick Boy’, no se sabe si para eclipsar la polémica o no, y para el que ya se puede ver el vídeo oficial, dirigido por Brewer y en el que vemos al dúo tocando dramáticamente la canción en su set oscuro.

Interpretada por el otro Chainsmoker, Alex Taggart, ‘Sick Boy’ presenta una base electrónica bastante más elegante de lo que acostumbran The Chainsmokers, sin drops chabacanos, y además sorprende por contener un prominente arreglo de piano, otro arreglo de cuerdas orquestal y unas castañuelas. En palabras del dúo, la canción “habla sobre preservar nuestra identidad en el mundo actual, de mantener la entereza frente a lo que realmente puedes controlar y lo que no”.

En 2017, The Chainsmokers publicaron su debut, ‘Memories… Do Not Open‘, en el que encontramos uno de los mayores hits de aquel año, ‘Something Just Like This’ con Coldplay. El álbum fue vapuleado por la crítica, pero terminó entre los 20 más vendidos del año.