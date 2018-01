Jack White, Wolf Alice, Leon Bridges, Odesza… entre las nuevas confirmaciones de Mad Cool

Jack White se suma a Mad Cool, en el que desde hace días se ha revelado como un cartel de órdago tras las confirmaciones de Pearl Jam, Queens of the Stone Age, Tame Impala, Nine Inch Nails, Massive Attack, Depeche Mode, Franz Ferdinand, Fleet Foxes, Kasabian, Alice in Chains, Justice, At the Drive-In, MGMT, Perfume Genius, Sampha, Rag’nBone Man, Snow Patrol o Portugal. The Man. White presentará su nuevo disco, ‘Boarding House Reach’, concretamente el viernes día 13 de julio.

Junto a él, Mad Cool ha confirmado otros jugosos nombres a su programa de este año, estos son, Eels (cuyo nuevo single hemos conocido esta semana), James Bay, Leon Bridges, Wolf Alice, The Big Moon, Odesza, Biznaga, Kevin Morby, Young Fathers, Rufus T. Firefly, Toundra, Blackbear, Daniel Avery y Richie Hawtin Close.

El festival tendrá lugar los días 12, 12 y 14 en el Espacio Mad Cool, ubicado en la zona Valdebebas – Ifema. Los abonos de tres días se agotaban recientemente, a seis meses de la celebración del evento. Las entradas VIP para el festival continúan a la venta.