Eels recuerdan cómo sonaban hace 20 años en ‘The Deconstruction’

Entre la avalancha de novedades musicales de las últimas horas destaca el regreso de Eels, el proyecto musical del ínclito Mark Oliver Everett. El día 6 de abril se publica ‘The Deconstruction’, nuevo álbum de estudio que sucede a ‘The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett’ (2014), disco que suponía la continuación –aunque en forma de canciones– de su célebre novela autobiográfica ‘Cosas que los nietos deberían saber’.

El disco se compone de 15 nuevas canciones, de las cuales ha mostrado el corte titular del mismo. Si tomamos su sonido como una pista y no nos dejamos engañar por los primeros acordes acústicos, encontramos que ‘The Deconstruction’ recuerda al sonido de los primeros álbumes del grupo, aquel exitoso ‘Beautiful Freak’ con el que debutaron y su continuación intimista y más experimental, ‘Electro-Shock Blues’, que cumple ahora 20 años. Al menos en este tema, Everett reincide ahora en esa conjunción de pomposos arreglos de cuerda y cajas de ritmo funky que caracterizó sus inicios.

La nota de prensa de PIAS, distribuidora de su sello en España, recoge unas bonitas declaraciones de Mark sobre este disco: “Aquí tienes 15 nuevas canciones de EELS que pueden inspirarte o no, sacudirte o no. El mundo se ha vuelto loco. Pero si buscas, aún puedes encontrar cosas bellas. A veces no tienes ni que buscarlas. Otras veces tienes que esforzarte por crearlas tú mismo. Y luego están las ocasiones en que tienes que destrozar algo para encontrar algo bello en su interior”.

A finales de mayo Eels emprenderán una gira mundial de presentación de ‘The Deconstruction’ que llegará en verano y, de momento, no tiene ninguna fecha programada en España, aunque sí en Francia y Portugal (en el NOS Alive Festival de Lisboa, el 13 de julio). Estaremos muy pendientes de posibles ampliaciones.

Tracklist de ‘The Deconstruction’:

The Deconstruction

Bone Dry

The Quandary

Premonition

Rusty Pipes

The Epiphany

Today Is The Day

Sweet Scorched Earth

Coming Back

Be Hurt

You Are The Shining Light

There I Said It

Archie Goodnight

The Unanswerable

In Our Cathedral

Foto exterior: Gus Black