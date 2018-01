Jessie J deslumbra versionando a Whitney Houston en un concurso de talentos chino… como concursante

Justo cuando parecía que anunciaba un nuevo disco titulado ‘R.O.S.E.’, para el que pudo verse un “teaser”, y después de estrenar hasta cuatro canciones nuevas supuestamente procedentes de este disco, la cantante británica Jessie J ha decidido partir hacia China para participar en un concurso de talentos, y no como jueza, sino como concursante.

El pasado viernes 12 de enero se estrenaba en la televisión china ‘I am A Singer’, el talent show en el que concursa Jessica Cornish contra los cantantes taiwaneses Angela Chang, Sam Lee y los chinos GAI, Li Xiaodong y Wang Feng. La autora de ‘Price Tag’ se estrenó en el formato cantando su hit ‘Domino’, y hoy 19 de enero ha optado por versionar ‘I Have Nothing’ de Whitney Houston. La versión es francamente espectacular, asombrosa, lo cual nos lleva a preguntarnos exactamente qué hace una de las pocas personas en el mundo que puede hacer justicia real a ‘I Have Nothing’, una persona que además ya ha vendido decenas y decenas de miles de discos y millones de singles en todo el mundo, participando en un concurso de talentos chino, completamente al margen de su mercado principal.

La carrera de Jessie J ya había derivado extraña previamente a su decisión de concursar en este programa de talentos o incluso antes de participar en The Voice UK, en esta ocasión como jueza. ‘Do it Like a Dude’, ‘Price Tag’ y ‘Domino’ triunfaron y hubo un momento en que Cornish, quien recordemos es autora de ‘Party In the U.S.A.’ de Miley Cyrus, pareció la próxima gran voz del pop, sin embargo, una ristra de singles fallidos, realmente espantosos, como ‘Wild‘; unas polémicas declaraciones sobre la bisexualidad, su obsesión por los gorgoritos y una personalidad bastante subida con la que resultaba muy difícil empatizar llevaban a Cornish a fracasar estrepitosamente con su segundo disco. El tercero se presentó con ‘Bang Bang’ junto a Nicki Minaj y Ariana Grande, que a la postre se convertía en un macrohit mundial, pero ni por esas Jessie J logró que demasiada gente se comprara el álbum (¡qué desperdicio ‘Seal Me with a Kiss’!).

No hace falta decir que poca repercusión han tenido los últimos singles de Cornish, ‘Real Deal’, ‘Think About That’, ‘Not My Ex’ y ‘QUEEN’. Y la razón no tiene ningún misterio: realmente no son canciones muy buenas (aunque tampoco muy malas), pero la pregunta aquí en realidad es por qué un talento como el de Jessie J no está haciendo canciones mejores, y por qué en lugar de triunfar como debería, a tenor de su impresionante interpretación de ‘I Have Nothing’, la vemos participando en un talent show chino como concursante. ¿Ha tirado la toalla en su mercado principal y busca uno nuevo? Puede ser y es una decisión totalmente loable, pero desde luego está bastante lejos de lo que esperaríamos…