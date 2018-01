Elton John anuncia su retiro, pero antes realizará una gira mundial de 300 fechas

Elton John, uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos, anuncia su retiro definitivo de los escenarios, explicando que sus prioridades han cambiado tras su paternidad. “He tenido una vida genial y una carrera fantástica, pero ahora mis prioridades son mis hijos, mi marido y mi familia”. John indica que seguirá creando, pero que dejará de hacer giras.

Antes de su marcha oficial, eso sí, John realizará una última gira de despedida, ‘Farewell, Yellow Brick Road Tour’, que comprenderá 300 fechas en todo el mundo, arranca en septiembre y durará unos 3 años. Vamos, que se retira, pero en 2020. El músico ha afirmado que será su “mayor producción y la más fantástica de cuantas haya hecho”. Las fechas europeas transcurrirán entre 2019 y 2020 e incluyen varias paradas en España según NME, concretamente en Madrid, Zaragoza, Valencia, Palma, Málaga y Sevilla.

John era noticia el año pasado tras contraer una infección “potencialmente mortal” durante su gira en Sudamérica que le obligó a suspender varios conciertos, aunque en diciembre ya estaba recuperado y se le pudo ver actuar en el Palau Sant Jordi de Barcelona. En cualquier caso, el músico ha tenido que desmentir esta tarde a los medios que su retiro obedezca a una razón de enfermedad.

The yellow brick road leads to… The #EltonFarewellTour!

Get tickets for Elton's final tour and watch the incredible Farewell Yellow Brick Road Tour launch video at https://t.co/fEQsOiiRjO. pic.twitter.com/pyiPP3KHuN

— Elton John (@eltonofficial) January 24, 2018