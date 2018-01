Ed Sheeran, protagonista por error de un obituario islandés

El periódico islandés Morgunblaðið ha publicado hoy un obituario sobre Svavari Gunnari Sigurđson, un anciano de 82 años que fallecía el pasado 19 de diciembre. Sin embargo, los lectores del periódico se han quedado asombrados al encontrarse en el obituario en cuestión no con una fotografía del hombre fallecido, sino con una imagen de… Ed Sheeran.

Lo ha explicado mejor un tuitero: “Siento daros yo la noticia, pero Ed Sheeran ha muerto. También resulta que en realidad era un anciano de 82 años llamado Svavar. Al parecer, Ed Sheeran era su nombre artístico. Descanse en paz, Svavar Sheeran”.

Alguien en la redacción de Morgunblaðið debe odiar a Sheeran y se ha propuesto matarle en la conciencia de los islandeses para enfadar al artista y evitar que dedique una canción horrible a Reykjavík.

Por cierto, Sheeran sigue vivo y ha anunciado recientemente su compromiso con su amiga de toda la vida Cherry Seaborn, 1 año mayor que él. Ambos se conocieron en el colegio, por lo que Seaborn es posiblemente la inspiración de ‘Perfect’, el enésimo exitazo de Sheeran.

Hate to break it to u but Ed Sheeran is dead. It also turns out he is a 82 year old Icelandic man called Svavar. Ed Sheeran was apperantly only his stage name…. #ripsvavarsheeran pic.twitter.com/gxXuccmU2h

— Ari_music (@AriGudmundsson) January 25, 2018